વોશિંગ્ટન સુંદર ODI સિરીઝમાંથી બહાર, ટીમ ઈન્ડિયામાં પહેલીવાર આ ખેલાડીની એન્ટ્રી

IND vs NZ ODI Series : ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં બોલિંગ કરતી વખતે વોશિંગ્ટન સુંદરને ઈજા થઈ હતી. તબીબી સલાહ બાદ તેને આખી સિરીઝમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તેના સ્થાને દિલ્હીના એક યુવા ક્રિકેટરને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:07 PM IST

IND vs NZ ODI Series : ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્પિન-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર 11 જાન્યુઆરી, રવિવારના રોજ વડોદરા ODI દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. વડોદરા સ્થિત કોટંબી સ્ટેડિયમમાં બોલિંગ કરતી વખતે વોશિંગ્ટન સુંદરને સાઈડ સ્ટ્રેનના કારણે અચાનક દુખાવો થવા લાગ્યો. દુખાવો વધતાં તેને મેદાન છોડીને જવું પડ્યું. સુંદર હવે બાકીની બે મેચમાંથી બહાર થયો છે. 

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે વોશિંગ્ટન સુંદરના રિપ્લેસમેન્ટની પણ જાહેરાત કરી છે. BCCIએ દિલ્હીના પાવરફુલ ઓલરાઉન્ડર આયુષ બદોનીને તક આપી છે. 26 વર્ષીય ખેલાડી તાજેતરમાં વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26માં રમ્યો હતો. આ એ જ ખેલાડી છે જેને શોધવામાં ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 

આયુષ બદોની કોણ છે ?

આયુષ બદોની એક શાનદાર ઓલરાઉન્ડર છે, તે બેટિંગ સાથે સ્પિન બોલિંગ પણ કરે છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં દિલ્હી તરફથી રમે છે. તો આયુષે IPLમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તે મિડલ ઓર્ડરમાં ઝડપથી સ્કોર કરી શકે છે અને જરૂર પડ્યે ઓફ-સ્પિન બોલિંગ પણ કરે છે. BCCI દ્વારા તેને પહેલીવાર તક આપવામાં આવી છે.

આયુષ બદોનીની ખાસિયત 

સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે બદોનીને ટીમમાં શામેલ કરવા પાછળ કઈ ખાસિયત છે. તે નંબર 3થી 7 સુધી બેટિંગ કરી શકે છે. પછી ભલે ઇનિંગ્સને સંભાળવાની હોય કે તેને ફિનિશ કરવાની બદોની તે પ્રશંસનીય રીતે કરે છે. તેણે અનેક વખત એકલા હાથે દિલ્હીને વિજય અપાવ્યો છે. બેટથી ઘાતક હોવા ઉપરાંત આ ખેલાડીએ બોલિંગથી પણ મેચને પલટવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેણે વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાં કુલ 57 વિકેટ લીધી છે.

 

Washington Sundar ruled out of #INDvNZ ODI series; Ayush Badoni receives maiden call-up.

— BCCI (@BCCI) January 12, 2026

આયુષ બદોનીની ડોમેસ્ટિક કારકિર્દી

આયુષની ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ કારકિર્દી ઘણી સારી રહી છે. તેને ત્રણેય ફોર્મેટનો ખેલાડી માનવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે 21 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 57.96ની સરેરાશથી 1681 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 4 સદી અને 7 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં આ ઓલરાઉન્ડરે 22 ઇનિંગ્સમાં 36થી વધુની સરેરાશથી 693 રન બનાવ્યા છે. તેણે 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં એક સદી અને પાંચ અડધી સદી ફટકારી છે. તેણે 79 ટી20 મેચોમાં 1,788 રન પણ બનાવ્યા છે.

બાકીની બે મેચ માટે ભારતની અપડેટેડ ટીમ

શુભમન ગિલ, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ, શ્રેયસ ઐયર, રવિન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, કુલદીપ યાદવ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ, યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ જુરેલ અને આયુષ બદોની.

