મેચ શરૂ થવાના ગણતરીના કલાકો પહેલા મોટા સમાચાર, અચાનક આ ખેલાડીની ભારતીય ટીમમાં એન્ટ્રી, જાણો શું છે કારણ

Team India : ભારતીય ટીમ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ત્રણ વનડે અને પાંચ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની છે. જેની પહેલી વનડે મેચ આજે વડોદરામાં રમાશે. ત્યારે આ પહેલા વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત ઈજાના કારણે વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

Jan 11, 2026, 11:45 AM IST

મેચ શરૂ થવાના ગણતરીના કલાકો પહેલા મોટા સમાચાર, અચાનક આ ખેલાડીની ભારતીય ટીમમાં એન્ટ્રી, જાણો શું છે કારણ

Team India : આજે એટલે કે 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ રહેલી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંતને શનિવારે બપોરે વડોદરાના બીસીએ સ્ટેડિયમમાં નેટ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. બેટિંગ કરતી વખતે પંતને અચાનક પેટના જમણા ભાગમાં તીવ્ર દુખાવો થયો, જેના પછી તેને તાત્કાલિક મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો.

રિષભ પંતને તાત્કાલિક એમઆરઆઈ સ્કેન માટે લઈ જવામાં આવ્યો. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડની મેડિકલ ટીમે એક્સપર્ટ સાથે તેના ક્લિનિકલ અને રેડિયોલોજીકલ રિપોર્ટ્સનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કર્યું. તપાસમાં બહાર આવ્યું કે પંતને સાઇડ સ્ટ્રેનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરિણામે પંતને ઓડીઆઈ શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.

ધ્રુવ જુરેલની ટીમમાં એન્ટ્રી

પસંદગી સમિતિએ હવે પંતની જગ્યાએ યુવા વિકેટકીપર ધ્રુવ જુરેલને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. બીસીસીઆઈ અનુસાર, જુરેલ પહેલાથી જ ટીમમાં જોડાઈ ગયો છે અને શ્રેણી માટે પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. 24 વર્ષીય જુરેલે ભારતીય ટીમ માટે નવ ટેસ્ટ અને ચાર ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે.

 

Rishabh Pant ruled out of #INDvNZ ODI series; Dhruv Jurel named replacement.

— BCCI (@BCCI) January 11, 2026

જોકે, ધ્રુવ જુરેલે હજુ સુધી વનડે ડેબ્યૂ કર્યું નથી. જુરેલે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તાજેતરની વનડે શ્રેણીમાં પણ ભારતીય ટીમનો ભાગ હતો. જુરેલે ટેસ્ટમાં 35.30ની સરેરાશથી 459 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે 12 રન બનાવ્યા છે.

ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણી માટેની ભારતીય ટીમ

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), વોશિંગ્ટન સુંદર, રવીન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, કુલદીપ યાદવ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ, યશસ્વી જયસ્વાલ અને ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર).

