IND vs NZ : પંતથી લઈને ઐયર સુધી, ODI સિરીઝમાં નહીં જોવા મળે આ 6 ધુરંધર !
IND vs NZ, India ODI squad : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની આગામી ODI શ્રેણી માટે આજે ભારતીય ટીમની જાહેરાત થવાની ધારણા છે. BCCI 2026ની પ્રથમ ODI શ્રેણીમાં ભાગ લેનારા 15 ખેલાડીઓના નામ જાહેર કરે તેવી શક્યતા છે.
Trending Photos
IND vs NZ, India ODI squad : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ભારત 11 જાન્યુઆરીથી ઘરઆંગણે શ્રેણી શરૂ કરશે. આ 2026ની પહેલી ODI શ્રેણી છે, તેથી ચાહકો તેમના મનપસંદ ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન જોવા માટે ઉત્સુક છે. ટીમ ઈન્ડિયાની આજે જાહેરાત થઈ શકે છે. બધાની નજર પસંદગીકારોની ટીમ પસંદગી પર છે. ટીમ પસંદગી અંગે અત્યાર સુધી મળેલા અપડેટ્સ અનુસાર, 6 ધુરંધર ખેલાડીઓ આ શ્રેણીમાંથી બહાર રહી શકે છે.
રિષભ પંત
સ્ટાર વિકેટકીપર રિષભ પંતને ઝટકો લાગી શકે છે. પહેલા તેને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નહોતો અને હવે તેને ODI શ્રેણીમાંથી પણ બહાર કરી શકાય છે. તેનું કારણ ઈશાન કિશન છે, જેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરીને પોતાનો દાવો મજબૂત બનાવ્યો છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે કિશનને ODI શ્રેણીમાં બીજા વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. KL રાહુલ મુખ્ય વિકેટકીપર છે, તેથી પંતની પસંદગી શંકામાં છે.
જસપ્રીત બુમરાહ
જસપ્રીત બુમરાહને વર્કલોડ મેનેજમેન્ટને કારણે આરામ આપવામાં આવી રહ્યો હોવાના અહેવાલ છે. ખેલાડી નિયમિતપણે ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે અને T20 શ્રેણીનો પણ ભાગ છે. પસંદગીકારો 2026 વર્લ્ડ કપ માટે બુમરાહને સંપૂર્ણપણે ફિટ રાખવાનું વિચારી રહ્યા છે. તેથી તેને ODI શ્રેણીમાંથી બહાર રાખવામાં આવી શકે છે. મોહમ્મદ સિરાજ તેના સ્થાને પાછો ફરે તેવી અપેક્ષા છે.
હાર્દિક પંડ્યા
જસપ્રીત બુમરાહની જેમ એવા અહેવાલો છે કે હાર્દિક પંડ્યાને પણ આરામ આપવામાં આવશે. પંડ્યા સતત ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. તે ODI શ્રેણી પછી T20 શ્રેણીમાં પાંચ મેચ રમવાનો છે. પસંદગીકારોએ પંડ્યાને આરામ આપવાનું નક્કી કર્યું છે જેથી તે સંપૂર્ણપણે ફિટ રહે. હાર્દિકનું સ્થાન નીતીશ કુમાર રેડ્ડી ટીમમાં લઈ શકે છે.
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેના તેના ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે આ ફાસ્ટ બોલરને સ્થાન મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે. કૃષ્ણાએ ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં માત્ર સાત વિકેટ લીધી હતી. તે ઘણો મોંઘો પણ સાબિત થયો હતો. તેણે 7.80ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા હતા. પહેલી મેચમાં તેણે સાત ઓવર ફેંકી હતી, જેમાં 48 રન આપીને માત્ર એક વિકેટ લીધી હતી. બીજી મેચમાં તેણે 8.2 ઓવરમાં 85 રન આપીને માત્ર એક વિકેટ લીધી હતી. જોકે, તે ત્રીજી વનડેમાં અસરકારક રહ્યો હતો, જેમાં 9 ઓવરમાં 66 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી. કૃષ્ણાના સ્થાને મોહમ્મદ શમી હોઈ શકે છે, જેણે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં બંગાળ માટે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.
યશસ્વી જયસ્વાલ
આ ખેલાડીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની વનડે શ્રેણીમાં ત્રણેય મેચ રમી હતી, જેમાં 78 ની સરેરાશથી 156 રન બનાવ્યા હતા. તેણે ત્રીજી વનડેમાં સદી પણ ફટકારી હતી. આમ છતાં તેને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવી શકે છે. શુભમન ગિલ પાછલી શ્રેણીમાં ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો અને બહાર હતો. તે હવે સ્વસ્થ થઈ ગયો છે. રોહિત-ગિલની જોડી ફરીથી ઓપનર તરીકે જોવા મળશે, જ્યારે રુતુરાજ ગાયકવાડ અને ઈશાન કિશન પણ ત્રીજા અને ચોથા ઓપનર તરીકે ઉપલબ્ધ છે, જેના કારણે જયસ્વાલ માટે સ્થાન મેળવવું મુશ્કેલ બન્યું છે. ગિલને ટીમમાં તેની જગ્યાએ લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
શ્રેયસ ઐયર
આ ખેલાડીને સપ્ટેમ્બર 2025માં ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન પાંસળીમાં ઈજા થઈ હતી અને ત્યારથી તે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. ઐયર હાલમાં NCA ખાતે રિહેબ હેઠળ છે. તેને હજુ સુધી ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મળ્યું નથી. તેથી તે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ શકે છે. તિલક વર્માને મધ્યમ ક્રમમાં તેની જગ્યાએ લેવાની શક્યતા છે.
ભારતની સંભવિત ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, તિલક વર્મા, કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન/રિષભ પંત, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ શમી/પ્રસિધ ક્રિષ્ના, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે