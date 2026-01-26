આ ખેલાડી પર લટકતી તલવાર ! T20 વર્લ્ડ કપ આવતા આવતા પ્લેઇંગ-11માંથી કપાશે પત્તુ
Sanju Samson : ટીમ ઈન્ડિયાનો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા ખરાબ ફોર્મમાં છે. રવિવારે ગુવાહાટીમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સેમસન પહેલા જ બોલ પર આઉટ થયો હતો. ત્યારે હવે પ્લેઇંગ-11માં તેના સ્થાન પર લટકતી તલવાર છે, ગમે ત્યારે તેનું પત્તુ કપાઈ શકે છે.
Sanju Samson : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાનો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન ખરાબ ફોર્મમાં ચાલી રહ્યો છે. ગુવાહાટીમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં તે એક પણ રન બનાવ્યા વિના પહેલા જ બોલ પર આઉટ થઈ ગયો હતો. તેને ન્યુઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર મેટ હેનરીએ ક્લીન બોલ્ડ કર્યો હતો. અગાઉ સેમસન ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ T20માં 10 રન અને બીજી T20માં માત્ર 6 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.
સંજુ સેમસનનું સ્થાન ખતરામાં ?
સંજુ સેમસનનું સ્થાન ખતરામાં છે. જો સંજુ સેમસન ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વર્તમાન T20 શ્રેણીની બાકીની બે મેચોમાં નિષ્ફળ રહે છે, તો ઇશાન કિશન T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં અભિષેક શર્મા સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરતો જોવા મળી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં સંજુ સેમસનને સમગ્ર T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બેન્ચ પર બેસવું પડશે. સંજુ સેમસનને ઓપનિંગ કરવાની સતત તકો મળી રહી છે, પરંતુ તે ખરાબ રીતે નિષ્ફળ રહ્યો છે.
સંજુ સેમસનને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી થઈ શકે છે બહાર
ન્યુઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઇશાન કિશન સંજુ સેમસન કરતા વધુ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. નંબર 3 પર બેટિંગ કરતા ઇશાન કિશને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની ત્રણ મેચમાં 8, 76 અને 28 રન બનાવ્યા છે. ઇશાન કિશને સંજુ સેમસન પર દબાણ લાવ્યું છે. ઇશાન કિશન અગાઉ ટીમ ઇન્ડિયા માટે ODI અને T20માં ઓપનિંગ કરી ચૂક્યો છે. જો સંજુ સેમસન ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બાકીની મેચોમાં નિષ્ફળ રહે છે, તો ઇશાન કિશન 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં તેનું ઓપનિંગ સ્થાન છીનવી શકે છે.
ઇશાન કિશન છીનવી શકે છે સંજુનું સ્થાન
ઇશાન કિશન ખૂબ જ ખતરનાક ઓપનર હોવા ઉપરાંત એક ચાલાક વિકેટકીપર પણ છે. જો અભિષેક શર્મા અને ઇશાન કિશનની જોડી T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ઇનિંગની શરૂઆત કરે છે, તો તે ભારતના વિરોધીઓ માટે મોટો ખતરો બનશે. ઇશાન કિશનનું વર્તમાન ફોર્મ અત્યંત ખતરનાક છે, તેણે તાજેતરમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટ્રોફીમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે. ઇશાન કિશન 2025ની સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટ્રોફીમાં કુલ 10 મેચ રમ્યો હતો, જેમાં 197.33ના સ્ટ્રાઇક રેટ અને 57.44ની સરેરાશથી સૌથી વધુ 517 રન બનાવ્યા હતા. ઇશાન કિશને આ દરમિયાન બે સદી અને બે અડધી સદી ફટકારી હતી.
