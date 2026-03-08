અમદાવાદમાં T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પહેલા યોજાશે ક્લોઝિંગ સેરેમની... આ સ્ટાર્સ કરશે પરફોર્મ
T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ પહેલા અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ક્લોઝિંગ સેરેમની યોજાશે. આ ટી20 વર્લ્ડ કપની 10મી સિઝન છે. જો ભારતીય ટીમ ફાઇનલ મેચ જીતી જાય છે, તો તે ત્રણ વખત ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ ટીમ બનશે.
Trending Photos
T20 World Cup 2026 : ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. આ મેગા ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ રવિવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે.
ટાઇટલ ટક્કર પહેલા આયોજકોએ ભવ્ય ક્લોઝિંગ સેરેમનીનું આયોજન કર્યું છે. આ સેરેમની રવિવારે સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય પોપ સ્ટાર રિકી માર્ટિન, બોલિવૂડ અને પંજાબી ગાયક સુખબીર અને પ્રખ્યાત ગુજરાતી લોક કલાકાર ફાલ્ગુની પાઠક તેમના મનમોહક પ્રદર્શનથી શાનદાર માહોલ બનાવશે. ક્રિકેટ અને સંગીતનું આ અનોખું મિશ્રણ ટાઇટલ ટક્કર પહેલા ચાહકો માટે યાદગાર ક્ષણ બનશે.
ભારત ત્રીજી વખત ટાઇટલ જીતવા ઉતરશે
સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટીમે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી બીજી સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને સાત રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. મેચ રોમાંચક રહી અને છેલ્લી ઓવર સુધી રમાઈ. બીજી તરફ ન્યુઝીલેન્ડે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી પહેલી સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને નવ વિકેટથી હરાવીને શાનદાર રીતે ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.
ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ચોથી વખત ટાઇટલ મેચ રમવા જઈ રહી છે. ભારતીય ટીમ આ મેચ જીતીને રેકોર્ડ ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતવાનું ટાર્ગેટ રાખશે. કિવીઓએ હજુ સુધી વર્લ્ડ કપ જીત્યો નથી અને આ વખતે તેઓ પોતાનું પહેલું ટાઇટલ જીતવા માંગશે.
ભારતીય ટીમ ઘરઆંગણે રમી રહી છે
કિવીઓ સામે ટાઇટલ મેચમાં ભારતને ઘણા પરિબળોનો ફાયદો થઈ શકે છે. ભારતીય ટીમ ઘરઆંગણે રમી રહી છે અને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે. તાજેતરના વર્ષોમાં દ્વિપક્ષીય શ્રેણીમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ભારતનો રેકોર્ડ પણ સારો રહ્યો છે. જોકે, એ પણ નોંધનીય છે કે ન્યુઝીલેન્ડે ઘણીવાર આઈસીસી ઇવેન્ટ્સમાં ભારત સામે મજબૂત પડકાર ઉભો કર્યો છે. ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડ સામે તેની ત્રણેય મેચ હારી ગઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે