જો આ બેટ્સમેને 25થી વધુ રન બનાવી લીધા તો ટીમ ઇન્ડિયા બનશે ચેમ્પિયન ! 100% છે જીતનો રેકોર્ડ

Team India : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ માટે મંચ તૈયાર થઈ ગયું છે. ટીમ ઇન્ડિયા ટાઇટલ જીતવાથી માત્ર એક ડગલું દૂર છે. ફાઇનલમાં તેઓ એ જ કિવી ટીમનો સામનો કરશે, જેની સામે ભારત T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ક્યારેય જીત્યું નથી. આ દરમિયાન એક આંકડા સામે આવ્યા છે, જે ટીમ ઇન્ડિયાના ચેમ્પિયન તરીકેના સ્થાનની પુષ્ટિ કરે છે.
 

Mar 07, 2026, 02:53 PM IST

Team India : કઈ ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીતશે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ 8 માર્ચની રાત્રે જ ખબર પડશે, જ્યારે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડમાંથી કોઈ એક જીતશે. જો કે, આ ટાઇટલ જંગ પહેલા એક આંકડા સામે આવ્યા છે જેણે ભારતીય કેમ્પને ખુશ કરી દીધો છે. આ રસપ્રદ આંકડા સંજુ સેમસન સાથે સંબંધિત છે, જેણે ટીમ ઇન્ડિયા માટે છેલ્લી બે મેચ જીતી હતી. 

આ સ્ટાર બેટ્સમેન શરૂઆતમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પહેલી પસંદગી નહોતો, પરંતુ માત્ર ચાર મેચ રમ્યા પછી તે ટીમ ઇન્ડિયાનો સૌથી ખતરનાક બેટ્સમેન બની ગયો છે. જો સંજુનું બેટ ફાઇનલમાં સારું પ્રદર્શન કરે છે, તો ટીમ ઇન્ડિયા ટાઇટલ જીતશે તે નિશ્ચિત છે. આ અમારું નિવેદન નથી, પરંતુ સંજુની કારકિર્દી સાથે સંબંધિત એક આંકડા કહી રહ્યા છે.

જો સંજુ 25થી વધુ રન કરશે તો ભારત જીતશે !

આ રસપ્રદ આંકડા એ છે કે જ્યારે પણ સંજુએ 25 રનથી વધુ કર્યા છે, ત્યારે ભારત ક્યારેય હાર્યું નથી. હવે જો સંજુ 8 માર્ચે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 26 રન બનાવી લે છે, તો ટ્રોફી ભારતની હશે. ટીમ ઈન્ડિયા માટે સંજુએ 16 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 25થી વધુ રન બનાવ્યા છે, જેમાંથી ભારતે બધી જ મેચ જીતી છે. તેનો 100% જીતનો રેકોર્ડ છે, જેના કારણે મેન ઇન બ્લુ ટીમ ફાઇનલમાં ચેમ્પિયન બની શકે છે.

સંજુએ ભારત માટે 3 સદી ફટકારી છે

સંજુ સેમસને 2015માં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે ટીમમાં સતત અંદર-બહાર રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે તેણે અત્યાર સુધી ફક્ત 61 T20 મેચ રમી છે. કુલ 53 ઇનિંગ્સમાં, સંજુએ 1310 રન બનાવ્યા. તેના નામે ત્રણ સદી પણ છે. 61 મેચમાંથી 16 મેચમાં સંજુએ 25 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા હતા અને ટીમ ઈન્ડિયા તે બધી જીતી છે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સંજુ સેમસનનું પ્રદર્શન

સંજુ સેમસન ફાઇનલમાં 25થી વધુ રન બનાવી શકે છે, કારણ કે તે બેસ્ટ ફોર્મમાં છે. તેણે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી ચાર મેચ રમી છે અને 77થી વધુની સરેરાશ અને 201થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી 232 રન બનાવ્યા છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં 16 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની અંતિમ સુપર 8 મેચમાં તેણે 50 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકારીને ટીમને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવામાં મદદ કરી. ત્યારબાદ સેમિફાઇનલમાં તેણે ઇંગ્લેન્ડ સામે 43 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા, જેમાં સાત છગ્ગા અને આઠ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. હવે તે ફાઇનલમાં ટીમ માટે મોટી ઇનિંગ રમવાનો પ્રયાસ કરશે.

IND vs NZ FinalSanju Samsont20 world cup 2026IND vs NZT20 World Cup final

