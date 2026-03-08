અભિષેક અને વરુણ ટીમમાંથી બહાર ? ફાઇનલ માટે આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ-11
Team India Playing 11 : ભારત ફાઇનલ માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર કરે તેવી શક્યતા છે. ત્યારે ટીમમાં કોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે અને કોનું પત્તુ કપાશે, તેના પર એક નજર કરીએ...
Team India Playing 11 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટક્કર થશે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારત પાસે પોતાનું ટાઇટલ બચાવવાની શાનદાર તક છે. કોઈ પણ ટીમે ક્યારેય સતત બે T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા નથી, પરંતુ ભારત પાસે આવું કરવાની સુવર્ણ તક છે.
ભારત પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક છે, પરંતુ કિવી ટીમ બેસ્ટ ફોર્મમાં છે. ન્યુઝીલેન્ડે જે રીતે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું તે જોતાં ભારત માટે પણ મોટો પડકાર છે. ફિન એલનની સદી અને ટિમ સીફર્ટની અડધી સદીએ કિવી ટીમને ફાઇનલમાં પહોંચવામાં મદદ કરી હતી. આ ટીમ સામે જીતવા માટે ભારતે તેની શ્રેષ્ઠ ઇલેવન મેદાનમાં ઉતારવી પડશે.
ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફારની શક્યતા ઓછી
ફાઇનલ પહેલા અભિષેક શર્મા અને વરુણ ચક્રવર્તી સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલા ખેલાડીઓ છે. વિશ્વના નંબર વન બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા અને વરુણ ચક્રવર્તી સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા નથી અને આ ભારતને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. જોકે અન્ય ખેલાડીઓ જવાબદારી લઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ બંને વિશે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે કુલદીપ યાદવને વરુણની જગ્યાએ સામેલ કરી શકાય છે, જ્યારે અભિષેક ટીમનો ભાગ રહેશે. આ સિવાય ભારતીય ટીમમાં કોઈ ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી.
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ 11
સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી/કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ.
ન્યુઝીલેન્ડની ટીમમાં પણ નહીં થાય ફેરફાર
ન્યુઝીલેન્ડની વાત કરીએ તો, ફાઇનલ માટે તેઓ તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરે તેવી શક્યતા નથી. ટિમ સીફર્ટ, ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ચેપમેન અને ડેરિલ મિશેલ જેવા બેટ્સમેન ટીમમાં છે, જ્યારે સેન્ટનર અને કોલ મેકકોન્ચી જેવા સ્પિનરો ટીમમાં છે. ટીમમાં ફાસ્ટ બોલર તરીકે મેટ હેનરી અને લોકી ફર્ગ્યુસનનો પણ સમાવેશ થાય છે. રચિન અને ગ્લેન ફિલિપ્સ સ્પિન વિકલ્પો પૂરા પાડે છે.
ન્યૂઝીલેન્ડની સંભવિત પ્લેઇંગ 11
ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), કોલ મેકકોન્ચી, મેટ હેનરી, લોકી ફર્ગ્યુસન.
