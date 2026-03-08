IND vs NZ T20 World Cup: ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો ઐતિહાસિક વિજય: રચાયા 3 નવા મોટા રેકોર્ડ્સ

Prev
IND vs NZ T20 World Cup: ભારત હવે વિશ્વની પ્રથમ એવી ટીમ બની ગઈ છે જેણે ત્રણ વખત ટી20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હોય. આ પહેલા કોઈ પણ ટીમ ત્રણ વાર ચેમ્પિયન બની શકી નહોતી, જે દર્શાવે છે કે આ ફોર્મેટમાં ભારતનું પ્રદર્શન કેટલું સાતત્યપૂર્ણ રહ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 08, 2026, 10:55 PM IST

IND vs NZ T20 World Cup: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ટી20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય લખ્યો છે. ટીમે માત્ર ટ્રોફી જ નથી જીતી, પરંતુ એવા અનેક રેકોર્ડ્સ પોતાના નામે કર્યા છે જે અત્યાર સુધી કોઈ પણ દેશ કરી શક્યો નથી. ભારતે આ જીત સાથે ક્રિકેટ જગતમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સાબિત કર્યું છે.

ત્રણ વાર ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતનારી પ્રથમ ટીમ
ભારત હવે વિશ્વની પ્રથમ એવી ટીમ બની ગઈ છે જેણે ત્રણ વખત ટી20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હોય. આ પહેલા કોઈ પણ ટીમ ત્રણ વાર ચેમ્પિયન બની શકી નહોતી, જે દર્શાવે છે કે આ ફોર્મેટમાં ભારતનું પ્રદર્શન કેટલું સાતત્યપૂર્ણ રહ્યું છે.

સતત બીજી વાર ટાઇટલ જીતવાનો રેકોર્ડ
આ જીત વધુ ખાસ એટલા માટે છે કારણ કે ભારત લગાતાર બીજી વાર ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતનારી વિશ્વની પ્રથમ ટીમ બની છે. ટી20 જેવા અનિશ્ચિત ફોર્મેટમાં સતત બે વાર ચેમ્પિયન બનવું એ ટીમની મજબૂતી અને ખેલાડીઓના સંકલ્પનું પરિણામ છે.

ઘરઆંગણે વર્લ્ડ કપ જીતવાની સિદ્ધિ
ક્રિકેટમાં કહેવાય છે કે ઘરઆંગણે રમવાનું દબાણ ઘણું વધારે હોય છે, પરંતુ ભારતે આ દબાણને તકમાં બદલી નાખ્યું. ભારત પોતાના જ દેશમાં (Home Ground) ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતનારી દુનિયાની પ્રથમ ટીમ બની છે. પ્રેક્ષકોના જોરદાર સમર્થન વચ્ચે આ જીત ખરેખર યાદગાર બની રહી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ ઐતિહાસિક જીત સાથે ભારતીય ક્રિકેટમાં એક નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે. ટીમની આ સિદ્ધિઓએ સાબિત કરી દીધું છે કે 'મેન ઇન બ્લુ' કેમ વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટીમ ગણાય છે.
 

