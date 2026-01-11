IND vs NZ : રિષભ પંત બાદ વધુ એક ભારતીય ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત, ચાલુ મેચે છોડવું પડ્યું મેદાન
IND vs NZ : ટીમ ઈન્ડિયા માટે મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાના કોઈ સંકેત દેખાઈ રહ્યા નથી. વડોદરા વનડે શરૂ થાય તે પહેલાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત ઈજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. હવે વધુ એક સ્ટાર ખેલાડીને ઈજા થઈ છે, જેના કારણે તેને ચાલુ મેચે મેદાન છોડવું પડ્યું હતું.
Trending Photos
IND vs NZ : ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી રિષભ પંતને ઈજા થઈ હતી. પ્રેક્ટિસ દરમિયાન થયેલી ઈજાને કારણે તે ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી વનડે વડોદરાના કોટમ્બીના બીસીએ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના વધુ એક સ્ટાર ખેલાડીને ઈજા થઈ હતી. તેને મેચની વચ્ચે જ મેદાન છોડીને જવું પડ્યું હતું.
ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત
પહેલી ODIમાં શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ મેચમાં સ્પિન ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરને પણ તક મળી. મેચમાં સુંદરને સાઇડ સ્ટ્રેનની સમસ્યા થઈ હતી, જેના કારણે તેને મેદાન છોડીને જવું પડ્યું હતું. કોમેન્ટ્રીમાં ખુલાસો થયો હતો કે સુંદરને તબીબી નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે.
Washington Sundar sprained his back while bowling. He is under medical observation as per the comms. https://t.co/xXnXcZjyP2
— Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) January 11, 2026
સુંદર તાજેતરના દિવસોમાં ઈજાગ્રસ્ત થનાર ત્રીજો ભારતીય ખેલાડી છે. રિષભ પંત પહેલા, તિલક વર્મા પણ ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. તિલક વર્મા અને વોશિંગ્ટન સુંદર પણ ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટીમનો ભાગ છે. સુંદરની ઈજાએ હવે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ માટે ટેન્શન વધારી દીધું છે.
સુંદર ફક્ત પાંચ ઓવર જ બોલિંગ કરી શક્યો
વડોદરા વનડેમાં વોશિંગ્ટન સુંદર ફક્ત પાંચ ઓવર જ બોલિંગ કરી શક્યો. તેણે કોઈ વિકેટ લીધી નહીં અને 27 રન આપ્યા. સુંદરના ગયા પછી કેપ્ટન શુભમન ગિલ પાસે ફક્ત પાંચ બોલર બાકી રહ્યા. ન્યુઝીલેન્ડે શાનદાર બેટિંગ કરી, 50 ઓવરમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 300 રન બનાવ્યા. ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ બે-બે વિકેટ લીધી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે