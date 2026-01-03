ભારતીય ODI ટીમમાંથી આ ખેલાડીઓનું કપાયું પત્તુ... ન્યુઝીલેન્ડ સામેની સિરીઝમાં ના મળી તક
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 11 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવાની છે. BCCI એ ૩ જાન્યુઆરીએ આ શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી હતી અને શુભમન ગિલના કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.
Trending Photos
ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શુભમન ગિલ કેપ્ટન તરીકે પાછો ફર્યો છે. શ્રેયસ ઐયરને પણ વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં પસંદગીકારોએ ફરી એકવાર મોહમ્મદ શમીને ટીમમાંથી બાકાત રાખ્યો છે. તો ગાયકવાડનું પત્તુ કપાયું છે.
ટીમની સૌથી મોટી તાકાત રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા અનુભવી ખેલાડીઓની હાજરી છે. તો વર્કલોડ મેનેજમેન્ટના ભાગરૂપે જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યાને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. તેમની ગેરહાજરીમાં ફાસ્ટ બોલિંગની જવાબદારી મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણાના ખભા પર રહેશે.
ગાયકવાડનું કપાયું પત્તુ
શ્રેયસ ઐયરની વાપસીનો અર્થ એ છે કે ગાયકવાડને બહાર કરવામાં આવ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં આ ખેલાડીએ શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરીને સદી ફટકારી હતી. ગાયકવાડ થોડો કમનસીબ રહ્યો, કારણ કે સદી ફટકાર્યા પછી પણ તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ટીમમાં ત્રણ ઓલરાઉન્ડર, ચાર ફાસ્ટ બોલર, બે વિકેટકીપર અને છ બેટ્સમેનનો સમાવેશ કર્યો છે.
તિલક વર્મા અને ધ્રુવ જુરેલ પણ બહાર
તિલક વર્માને અંતિમ વનડે માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેણે બેટિંગ કરી નહોતી. તેવી જ રીતે જુરેલને રમવાની તક મળી નહોતી. તે આખી શ્રેણી દરમિયાન બેન્ચ પર રહ્યો. કેએલ રાહુલે તે શ્રેણીમાં કીપર હતો. હવે તેને ન્યુઝીલેન્ડ સામે પણ તક મળશે. વધુમાં, રિષભ પંત પણ રિઝર્વ કીપર છે. પરિણામે જુરેલ માટે કોઈ સ્થાન નહોતું. તેની જગ્યા બોલર મોહમ્મદ સિરાજે ભરી છે. તે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર ગયો હતો પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણી ચૂકી ગયો હતો.
શમી ફરી સાઈડલાઈન
આ ટીમ પસંદગીમાં એક આશ્ચર્યજનક નિર્ણય એ હતો કે અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીની બાદબાકી કરવામાં આવી. લાંબા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાના પેસ આક્રમણનો મુખ્ય ભાગ રહેલા શમીની ગેરહાજરી દર્શાવે છે કે બીસીસીઆઈ હવે વનડે ફોર્મેટમાં ભવિષ્ય તરફ જોઈ રહ્યું છે. બોર્ડે તેના બદલે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને હર્ષિત રાણા જેવા યુવા ફાસ્ટ બોલરો પર આધાર રાખ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે