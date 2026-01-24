Prev
મિચેલ સેન્ટનરની આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે... એક સમયે હાવી હતી ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ, ભારતે 6 રનમાં જ ગુમાવી હતી બે વિકેટ

IND vs NZ Turning Point : બીજી T20માં ભારતની ઈનિંગની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતની બે વિકેટ માત્ર છ રનમાં જ પાડી દીધી હતી, ત્યારબાદ કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે એક ભૂલ કરી જેનાથી મેચની આખી પલટાઈ ગઈ અને ન્યૂઝીલેન્ડનો હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:05 PM IST

IND vs NZ Turning Point : ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે શુક્રવારે રમાયેલી બીજી T20 મેચમાં ભારતે શાનદાર જીત નોંધાવી. ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતને આ મેચ જીતવા માટે 209 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી. સંજુ સેમસનને પહેલી ઓવરમાં જ આઉટ થયો. તો ઇન-ફોર્મ અભિષેક શર્મા ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો અને જેકબ ડફીએ તેની વિકેટ લીધી. ટીમ ઈન્ડિયાએ 6 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ઈશાન કિશન અને સૂર્યકુમાર યાદવ ક્રીઝ પર હતા.

સેન્ટનરની આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે 

બે ઓવર પછી ભારતનો સ્કોર 2 વિકેટે 8 રન હતો. ટીમ ઈન્ડિયા દબાણમાં હતી. મેટ હેનરી નવા બોલ સાથે શાનદાર બોલિંગ કરે છે. એવી શક્યતા હતી કે તે ત્રીજી ઓવરમાં બોલિંગ કરવા આવશે, પરંતુ ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે જેક ફોલ્કેસને બોલિંગ સોંપી. તેણે પહેલા બોલ પર નો-બોલ ફેંક્યો, જેના પર ઈશાન કિશને ફોર ફટકારી. આ પછી ફોલ્કસે બે વાઈડ ફેંક્યા.

જેક ફોલ્કેસે 24 રન આપ્યા

બે વાઈડ પહેલો લિગલ બોલ ફ્રી હિટ હતો અને ઇશાને તેના પર ફોર ફટકારી. પછી ફોલ્કેસે બીજો વાઈડ બોલ ફેંક્યો. તેનો અર્થ એ થયો કે તેણે ફક્ત એક બોલમાં 12 રન આપ્યા. બોલર પહેલેથી જ દબાણમાં હતો. આ ઓવરમાં ઇશાન કિશને છેલ્લા ત્રણ બોલમાં એક ચોગ્ગો અને એક છગ્ગો ફટકાર્યો. ભારતે ત્રીજી ઓવરમાં 24 રન બનાવ્યા. બે ઓવરમાં 8 રનથી સ્કોર ત્રણમાં 32 રન સુધી પહોંચી ગયો. ત્યારબાદ ભારતીય બેટ્સમેનોએ ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નહીં.

ભારતની બીજી T20માં શાનદાર જીત

ભારતે બીજી T20 7 વિકેટથી જીતી લીધી. આ સાથે ટીમ ઇન્ડિયાએ પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 2-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. ટોસ હારીને બેટિંગ કરવા આવેલી કિવીઝે 6 વિકેટે 208 રન બનાવ્યા હતા. ભારતે 16મી ઓવરમાં 28 બોલ બાકી રહેતા ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધું. સૂર્યાએ 82 રન બનાવ્યા જ્યારે ઇશાને 76 રન બનાવ્યા હતા.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

