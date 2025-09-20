Prev
'હું પણ રોહિત જેવો થઈ ગયો છું...' સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ દરમિયાન કર્યું કંઈક એવું કે રમુજી વીડિયો થયો વાયરલ

Ind vs Oman : ઓમાન સામેની એશિયા કપ મેચમાં ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટોસ દરમિયાન, સૂર્યકુમાર યાદવે કંઈક એવું કર્યું જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયું. સૂર્યાએ પોતે કહ્યું, "હું રોહિત જેવો થઈ ગયો છું."

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:48 AM IST

'હું પણ રોહિત જેવો થઈ ગયો છું...' સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ દરમિયાન કર્યું કંઈક એવું કે રમુજી વીડિયો થયો વાયરલ

Ind vs Oman : એશિયા કપ 2025માં ટીમ ઈન્ડિયાએ શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમમાં ઓમાન સામે છેલ્લી ગ્રુપ મેચ રમી હતી. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે ફેરફાર કર્યા હતા. ટોસ દરમિયાન, સૂર્યકુમાર યાદવે કંઈક એવું કર્યું જેણે બધાને રોહિત શર્માની યાદ અપાવી.જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

ભારતે બે ફેરફાર કર્યા

ઓમાન સામે ટીમ ઈન્ડિયા બે ફેરફાર સાથે મેદાનમાં ઉતરી હતી. જસપ્રીત બુમરાહ અને વરુણ ચક્રવર્તીની જગ્યાએ અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણાને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ સમયે આ જાહેરાત કરી હતી. જોકે, એક રમુજી ક્ષણ પણ કેમેરામાં કેદ થઈ. જ્યારે રવિ શાસ્ત્રીએ સૂર્યાને ટોસ સમયે પ્લેઈંગ ઈલેવન વિશે પૂછ્યું, ત્યારે તેણે હર્ષિત રાણાનો ઉલ્લેખ કર્યો, પરંતુ અર્શદીપ સિંહનું નામ ભૂલી ગયો.

 

'હું રોહિત જેવો બની ગયો છું...'

સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, 'ટીમમાં બે ફેરફારો થયા છે. હર્ષિત રાણા રમી રહ્યો છે.' સૂર્યા બીજા ફેરફારને જણાવી શક્યો નહીં કારણ કે તે નામ ભૂલી ગયો હતો. તેણે આગળ કહ્યું, "અને બીજો ફેરફાર... મને તે યાદ કરવા દો." સૂર્યાએ હસીને કહ્યું, "હે ભગવાન! હું... રોહિત શર્મા જેવો થઈ ગયો છું." સૂર્યાએ બીજો ફેરફાર અર્શદીપ સિંહનો ઉલ્લેખ પણ ન કર્યો અને ફક્ત એટલું જ કહ્યું કે ટીમમાં બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. તેનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો. રોહિત શર્મા ટોસ દરમિયાન ઘણી વખત ખેલાડીઓના નામ ભૂલી જતા જોવા મળ્યો છે.

