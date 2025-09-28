Prev
Asia Cup Final : કેપ્ટન સૂર્યા કરશે ટીમમાં બે ફેરફાર...પાકિસ્તાનનો શું હશે ગેમ પ્લાન ? આવી હશે બંને દેશોની પ્લેઇંગ-11

Asia Cup Final : પાકિસ્તાન સામેની ટાઇટલ મેચમાં ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. શ્રીલંકા સામેની મેચ માટે બુમરાહને આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. ઓમાન સામેની ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચ માટે પણ તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો.

Sep 28, 2025

Asia Cup Final : ભારતીય ટીમ આજે એટલે કે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે. દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:00 વાગ્યે ટાઇટલ મેચ શરૂ થશે. વર્તમાન ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન ત્રીજી વખત એકબીજા સામે ટકરાશે.

ભારતીય ટીમે ગ્રુપ સ્ટેજમાં પોતાના પાડોશી દેશને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. ત્યારબાદ સુપર ફોર મેચમાં સૂર્યા બ્રિગેડે પાકિસ્તાની ટીમ પર 6 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. હવે ભારતીય ટીમ ફરી એકવાર પાકિસ્તાનને હરાવવાના ઇરાદા સાથે દુબઈમાં મેદાનમાં ઉતરશે.

ચાહકો ટાઇટલ મેચ માટે ભારત-પાકિસ્તાન પ્લેઇંગ ઇલેવન પર પણ નજર રાખી રહ્યા છે. જોકે, ટોસ પછી જ આ મેચ માટે બંને ટીમોનું સંયોજન જાણી શકાશે. જોકે, ભારતીય ટીમમાં બે ફેરફારો થવાનું નક્કી છે. સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબે આ મેચમાં રમતા જોવા મળશે.

આ ખેલાડીઓ પ્લેઇંગ-11માંથી બહાર થશે

શ્રીલંકા સામેની સુપર ફોર મેચ માટે જસપ્રીત બુમરાહ અને શિવમ દુબેને આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. જો જસપ્રીત બુમરાહ અને શિવમ દુબે પ્લેઇંગ 11નો ભાગ બને છે, તો ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા અને અર્શદીપ સિંહને ભારતીય ઈલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવશે. શ્રીલંકા સામેની આ બે અનુભવી ખેલાડીઓની જગ્યાએ હર્ષિત અને અર્શદીપે સ્થાન લીધું છે. અભિષેક શર્મા અને હાર્દિક પંડ્યા પ્લેઇંગ 11માં હોવાની શક્યતા છે. શ્રીલંકા સામેની મેચમાં અભિષેક અને હાર્દિકને ક્રેમ્પનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ તેમની ઇજાઓ ગંભીર નથી.

પાકિસ્તાન સામેની ટાઇટલ મેચમાં ભારતીય ટીમ ચાર બેટ્સમેન, એક વિકેટકીપર, બે બેટિંગ ઓલરાઉન્ડર, એક સ્પિન-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર, બે સ્પિનર અને એક ફાસ્ટ બોલરને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે. બીજી તરફ પાકિસ્તાની ટીમ એ જ સંયોજનને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે જેના કારણે તેઓ બાંગ્લાદેશ સામે વિજયી બન્યા હતા. પાકિસ્તાની ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં.

ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન : અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી અને જસપ્રિત બુમરાહ.

પાકિસ્તાનની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન : સાહિબજાદા ફરહાન, ફખર જમાન, સૈમ અયુબ, સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), હુસૈન તલત, મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, અબરાર અહેમદ અને હરિસ રઉફ.

IND vs PakIND vs PAK FinalIndia vs Pakistan asia cupindia vs pakistan playing 11

