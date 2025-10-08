એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યા બાદ ભારતે "અદ્રશ્ય" ટ્રોફી સાથે કેમ કરી ઉજવણી ? થયો મોટો ખુલાસો
Team India Asia cup 2025 celebration : ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયા કપ 2025 જીત્યો. જો કે, તેમને ટ્રોફી કે મેડલ મળ્યો નહોતા. તેમ છતાં ટીમે વિજયની ઉજવણી કરી. સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીએ ખુલાસો કર્યો કે ભારતીય ટીમમાં આ ખાસ પ્રસંગે "અદ્રશ્ય ટ્રોફી" સાથે સેલિબ્રેશનનો વિચાર કોને આવ્યો હતો.
Team India Asia cup 2025 celebration : એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને નવમી વખત ટાઇટલ જીત્યું હતું. એશિયા કપ જીતવા છતાં ભારતને ટ્રોફી કે મેડલ મળ્યા નહોતા, જેના કારણે અદ્રશ્ય ટ્રોફી સાથે મોક સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું.
સ્ટાર સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીએ 7 ઓક્ટોબરે CEAT એવોર્ડ્સમાં ખુલાસો કર્યો કે ભારતના એશિયા કપ વિજય પછી અદ્રશ્ય ટ્રોફી સાથે મોક સેલિબ્રેશનનું આયોજન ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહનો વિચાર હતો.
હકીકતમાં, ભારતીય ટીમને એશિયા કપ ટ્રોફી આપવામાં આવી નહોતી કારણ કે ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના વડા મોહસીન નકવી પાસેથી તેને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ભારતે વિનંતી કરી હતી કે અન્ય અધિકારી ટ્રોફી આપે, પરંતુ તેવું બન્યું નહીં, પરિણામે ટીમને મેડલ કે ટ્રોફી મળી નહોતી.
ટ્રોફીની રાહ અને ઉજવણી
વરુણ ચક્રવર્તીએ CEAT એવોર્ડ સમારંભમાં ખુલાસો કર્યો કે ઉજવણીનો વિચાર અર્શદીપનો હતો. વરુણે કહ્યું, "ખરેખર, તે અર્શદીપનો વિચાર હતો. અમે ટ્રોફીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે તે શું થયું." તેણે હસીને કહ્યું, "હું ત્યાં ઊભો હતો, ટ્રોફી આવે તેની આશામાં અમે બધા રાહ જોઈ રહ્યા હતા. પરંતુ મારી પાસે એકમાત્ર કપ કોફીનો હતો."
જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ ટ્રોફી સાથેનો ફોટો શેર કર્યો
ભારતીય ટીમે એશિયા કપ જીત્યા પછી ભારતીય ખેલાડીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની જીતના ફોટા પોસ્ટ કર્યા, જેમાં એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)ના અધિકારીઓ પર થોડી કટાક્ષ કરવામાં આવી. આમાં, વાસ્તવિક ટ્રોફીને બદલે ટ્રોફી ઇમોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
