India vs Pakistan: આતંકવાદીની જેમ જશ્ન... ફરહાનની શર્મનાક હરકત, ગન સેલિબ્રેશન કરી ભારતીય ખેલાડીઓને ચીડવ્યા

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025 લીગ સ્ટેજ મેચમાં ભારતે સાત વિકેટથી એકતરફી વિજય મેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ પાકિસ્તાન તરફથી એક અઠવાડિયા સુધી ભારે નાટક જોવા મળ્યું હતું. હવે, સુપર 4ની 'મહાજંગ' પાકિસ્તાની ટીમનો પણ અસલી ચહેરો સામે આવી રહ્યો છે. એક પાકિસ્તાની બેટ્સમેને આતંકવાદી શૈલીની જશ્ન મનાવી બધાને ચોંકાવી દીધા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:53 PM IST

પાકિસ્તાનની દમદાર શરૂઆત
ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પાકિસ્તાનની ટીમે બેટિંગમાં દમદાર શરૂઆત કરી. પાવરપ્લેમાં જ પાકિસ્તાનની ટીમે 50 રનનો આંકડો પાર કરી લીધો હતો. ટીમને અહીં સુધી પહોંચવામાં સાહિબજાદા ફરહાનનું મૂલ્યવાન ભૂમિકા રહી હતી. બે જીવનદાન મળ્યાના ફરહાને ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો.

સાહિબઝાદાએ ફટકારી ફિફ્ટી
સાહિબઝાદા ફરહાને પાકિસ્તાન માટે અડધી સદી ફટકારી હતી. જો કે, અહીં સુધી પહોંચવા માટે તેને બે જીવનદાન મળ્યા હતા. અભિષેક શર્માએ તેના બે કેચ છોડ્યા હતા. જો કે, ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર ફરહાનની આ જશ્ન વાયરલ થઈ છે. તેણે પોતાના બેટને બંદૂક બનાવીને જશ્ન મનાવ્યું હતું. ક્યાંકને ક્યાંક આને પહેલગામ હુમલા સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે.

ફખર અને અયુબ થયા ફુસ્સ
પાકિસ્તાન તરફથી ફખર ઝમાન અને સેમ અયુબ ફ્લોપ જવા મળ્યા. ફખર ઝમાનને 15 રનના સ્કોર પર હાર્દિક પંડ્યાએ આઉટ કર્યો હતો. ત્યારબાદ સેમ અયુબ સતત ત્રણ ડક બાદ 21 રન બનાવીને આઉટ થયો. જો કે, પાકિસ્તાનની ટીમે બોર્ડ પર 5 વિકેટ ગુમાવીને 171 રન બનાવ્યા છે. 

India vs PakistanIND vs PAK Asia Cup 2025Sahibzada Farhanઈન્ડિયા-પાકિસ્તાનએશિયા કપ 2025

