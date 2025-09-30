Prev
મોહસીન નકવીની ચાલ પડી ઉલટી, BCCIની સામે ઝુંકવું પડ્યું; પરત કરવી પડશે ટ્રોફી

Asia Cup 2025: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ મંગળવારે સાંજે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલની બેઠકમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ અંગે ચર્ચા કરી. ફાઇનલ જીત્યા પછી PCB ચેરમેન પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ભારત દ્વારા ઇનકાર કરવાના વિવાદનો હજુ અંત આવ્યો નથી. આ દરમિયાન વધુ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:39 PM IST

ACC મિટિંગ
ન્યૂઝ18ના રિપોર્ટ્સ મુજબ, બોર્ડના સભ્યોએ મિટિંગમાં નિર્ણય લીધો કે, મોહસીન ભારતને એશિયા કપ જીતવા બદલ અભિનંદન પાઠવશે અને સાથે જ ટ્રોફી પરત કરવા અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી. ફાઈનલમાં મોહસીન નકવીના શરમજનક વર્તનથી સમગ્ર ક્રિકેટ જગત રોષે ભરાયું છે. આ પહેલી વાર બન્યું જ્યારે વિજેતા ટીમને ટાઇટલ મળ્યું ન હતું. ફાઇનલ જીતવા છતાં ભારતીય ટીમ ટ્રોફી વિના ભારત પરત ફરી છે.

9મી વખત ટાઇટલ જીત્યું
ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપના 41 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આમને-સામને હતા. મેચની શરૂઆતમાં પહેલા બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાન સારી સ્થિતિમાં દેખાતું હતું, પરંતુ બાદમાં કુલદીપ યાદવની ધારદાર બોલિંગ સામે પાક ટીમે એક પછી એક વિકેટ ગુમાવી દીધી. પાકિસ્તાને ભારતને જીત માટે 147 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. જવાબમાં ભારતીય ટીમની શરૂઆત નબળી રહી. અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે શરૂઆતમાં જ પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ સંજુ સેમસન અને તિલક વર્માએ ઇનિંગ્સને સ્થિર સંભાળી. તિલક વર્માએ 69 રનની શાનદાર મેચ-વિનિંગ ઇનિંગ્સ રમી. જેમાં શિવમ દુબેએ તેમનો સાથ આપ્યો. તિલક અને શિવમે શાનદાર ઈનિંગ્સ રમીને ટીમ ઇન્ડિયાને ફાઇનલમાં 5 વિકેટથી જીત અપાવી. આ સાથે ભારતીય ટીમે 9મી વખત એશિયા કપનું ટાઇટલ પોતાના નામે કર્યું છે.

પાકિસ્તાન કેપ્ટનનો ડ્રામા
પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા રનર-અપનો 75,000 ડોલરનો ચેક લેવા પહોંચ્યા. ચેક લીધી બાદ તરત જ તેમણે તેને હવામાં ઉછાળી દીધો. આ હરકત પછી તે હસતાં-હસતાં સ્ટેજ પરથી ચાલ્યો ગયો, જેનાથી એવું લાગતું હતું કે, સલમાને બધું જાણી જોઈને કર્યું છે. તેની આ હરકતનો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વિરોધ થયો.

Asia Cup 2025ACC meetingMohsin Naqviએશિયા કપ ટ્રોફીમોહસીન નકવી

