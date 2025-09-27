Prev
IND vs PAK Final: અહીં મફતમાં જુઓ, ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ મેચ, નહીં લાગે કોઈ ચાર્જ

IND vs PAK Final: એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ હવે 28 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા એશિયા કપ 2025માં હજુ સુધી એક પણ મેચ હાર્યું નથી. વધુમાં, ભારતીય ટીમે આ એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનને બે વાર હરાવ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:06 PM IST

IND vs PAK Final: એશિયા કપ 2025 માં, ટીમ ઇન્ડિયાએ શ્રીલંકા સામે તેની છેલ્લી સુપર-4 મેચ રમી હતી. ટીમ ઇન્ડિયાએ આ મેચ સુપર ઓવરમાં જીતી હતી. સુપર ઓવરમાં અર્શદીપ સિંહની શાનદાર બોલિંગે ટીમ ઇન્ડિયાની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. હવે, ફાઇનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર થશે.

એશિયા કપના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. જોકે, આ એશિયા કપ 2025 માં ભારત અને પાકિસ્તાન ત્રીજી વખત ટકરાશે. ટીમ ઇન્ડિયાએ અગાઉ બંને વખત પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. આ મેચ 14 સપ્ટેમ્બર અને પછી 21 સપ્ટેમ્બરે રમાઈ હતી.

IND vs PAK ફાઇનલ ક્યાં રમાશે?

એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. અગાઉ, આ મેદાન પર આ બંને ટીમો વચ્ચે બે મેચ રમાઈ ચૂકી છે, અને ટીમ ઈન્ડિયાએ બંને મેચ જીતી છે.

IND vs PAK ફાઇનલ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ IST રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ IST સાંજે 7:30 વાગ્યે થશે.

IND vs PAK ફાઇનલનું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ ક્યાં થશે?

તમે સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ લાઇવ જોઈ શકો છો.

IND vs PAK ફાઇનલનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં થશે?

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ Sony Liv એપ પર લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ થશે. તમે ફેન કોડનો ઉપયોગ કરીને મેચ પણ જોઈ શકો છો.

તમે IND vs PAK ફાઇનલ મફતમાં ક્યાં જોઈ શકો છો?

તમે એશિયા કપ 2025 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર બિલકુલ મફતમાં જોઈ શકશો.
 

