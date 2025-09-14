ભારત એક વખત કરી ચૂક્યુ છે એશિયા કપને Boycott, જાણો કેટલા વર્ષ પહેલા થયું હતું આવું
Asia Cup 2025: એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો મહામુકાબલો 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં રમાશે. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકો આ મેચને બોયકોટ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
Asia Cup 2025: ભારત અને પાકિસ્તાન બન્નેમાં ક્રિકેટ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. એટલા માટે જ્યારે બન્ને દેશોની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે મેચ હોય છે, ત્યારે ફેન્સમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ હોય છે. ભારત અને પાકિસ્તાન મેચનો ક્રેઝ હંમેશા રહ્યો છે, પરંતુ આ વખતે એવું નથી. કારણ કે, આતંકવાદીઓએ પહેલગામમાં 26 નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરી હતી. ત્યારબાદ ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું અને પાકિસ્તાનને ઘૂંટણિયે પડવા મજબૂર કર્યું. ત્યારથી બન્ને દેશો વચ્ચે રાજકીય તણાવ ચરમસીમાએ છે. હવે 14 સપ્ટેમ્બરે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહાન મેચ રમાશે. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા ભારતીય ફેન્સ મેચનો બોયકોટ કરવાનો ટ્રેન્ડ ચલાવી રહ્યા છે.
ભારત સરકારે પાકિસ્તાન સામેની મેચ માટે આપી દીધી લીલી ઝંડી
ભારત સરકારે કહ્યું છે કે, ભારત અને પાકિસ્તાન દ્વિપક્ષીય મેચ માટે એકબીજા સાથે નહીં રમે. જ્યારે મલ્ટીનેશનલ ટુર્નામેન્ટમાં (જેમાં ઘણી ટીમો ભાગ લઈ રહી છે) ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પર પાકિસ્તાન સામે રમવા માટે કોઈ પ્રતિબંધ નથી. હવે એશિયા કપ એક મલ્ટીનેશનલ ટુર્નામેન્ટ છે. તેથી જ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 14 સપ્ટેમ્બરે પાકિસ્તાન સામે મેચ રમી રહી છે.
મેચને બોયકોટ કરવાની થઈ રહી છે માંગ
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર અદિતિ નામની ક્રિકેટ ફેન્સે લખ્યું કે, ડિયર BCCI, શું ક્રિકેટ મેચ આપણા દેશ કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે? હિન્દુઓં કી આવાજ નામના એક એકાઉન્ટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું કે, શું આપણે હજુ પણ ભારત Vs પાકિસ્તાન મેચ જોવા માંગીએ છીએ?
એશિયા કપ 1986માં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ભાગ લીધો ન હતો
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ફક્ત એક જ વાર 39 વર્ષ પહેલાં એશિયા કપને બોયકોટ કર્યો હતો. એશિયા કપ 1986નું આયોજન શ્રીલંકાની ધરતી પર થવાનું હતું, પરંતુ ભારત સરકારે ત્યારે પોતાની ક્રિકેટ ટીમને ત્યાં ન મોકલવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ત્યારે શ્રીલંકામાં ગૃહયુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. આ કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ પછી એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને બદલે નવી ટીમ બાંગ્લાદેશનો સમાવેશ કર્યો હતો.
