PCBના નખરા શરૂ! T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે નહીં રમે પાક; નકવી-શહબાજની જાહેરાતથી ખળભળાટ

T20 World Cup 2026: ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવાના આરે હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી રહ્યા છે. આ વચ્ચે ટી20 વર્લ્ડ કપને લઈ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પાકિસ્તારની સરકારે ICC પુરુષ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં રાષ્ટ્રીય ટીમને રમવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. જો કે, હવે અસલી ટ્વિસ્ટ આવ્યો છે. પાકિસ્તાનની ટીમ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમશે, પરંતુ ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરશે. પાકિસ્તાન સરકારે જણાવ્યું છે કે, ટીમ 15 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ ભારત સામેની મેચમાં મેદાનમાં ઉતરશે નહીં.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:51 PM IST

PCBનો અજીબ નિર્ણય
2026 T20 વર્લ્ડ કપને લઈને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ એક વિચિત્ર નિર્ણય લીધો છે. આ વૈશ્વિક ટૂર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાનની ટીમ ભારત સામે મેચ નહીં રમે. આ મહામુકાબલો 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ યોજાવાનો હતો. પાકિસ્તાન સરકારનું કહેવું છે કે, તેમની ટીમ 15 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ભારત સામે રમાનારી મેચમાં મેદાન પર ઉતરશે નહીં.

ગઈકાલે રવિવારે પાકિસ્તાન સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે, તેમની ટીમ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહેલા 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ તો લેશે, પરંતુ 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામેની મેચમાં મેદાન પર ઉતરશે નહીં. પાકિસ્તાને આ નિર્ણય બાંગ્લાદેશ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયા બાદ લીધો છે.

શહબાઝ સરકારે હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે, જો પાકિસ્તાનનો સામનો સેમીફાઈનલમાં ભારત સાથે થશે, તો તેમની ટીમ રમશે કે નહીં. હજું સુધી પાકિસ્તાન સરકારે 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ યોજાનાર મેચનો જ બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ લીગ સ્ટેજ મેચ હતી, જે શ્રીલંકામાં રમાવાની હતી.

પાકિસ્તાન સરકારનુ સત્તાવાર નિવેદન
પાકિસ્તાન સરકારના સત્તાવાર 'X' એકાઉન્ટ પર જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ પાકિસ્તાનની સરકાર ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમની ભાગીદારીને મંજૂરી આપે છે. જો કે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ 15 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ભારત સામે નિર્ધારિત મેચમાં મેદાન પર ઉતરશે નહીં."

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પાકિસ્તાનનું આ પગલું બાંગ્લાદેશ પ્રત્યે એકતા દર્શાવવા માટે લેવામાં આવ્યું છે. સૂત્રોએ કહ્યું કે, પાકિસ્તાની ટીમને 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે મેદાનમાં ન ઉતરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે, જે વિરોધ નોંધાવવાની એક રીત છે.

