કોલંબોમાં ગુજરાતીઓનો કહેર, હાર્દિક, બુમરાહ અને અક્ષર બન્યા પાકિસ્તાન માટે કાળ
IND vs PAK: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સૌથી હાઈ-વોલ્ટેજ મેચમાં ભારત અને પાકિસ્તાન સામસામે ટકરાયા, પરંતુ મેદાન પર પાકિસ્તાની બેટ્સમેનો કરતાં ભારતીય ‘ગુજરાતી પાવર’નો દબદબો વધુ જોવા મળ્યો. 176 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી પાકિસ્તાની ટીમને ભારતના ત્રણ ગુજરાતી ખેલાડીઓએ ધૂળ ચટાડી દીધી છે.
IND vs PAK: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની 27મી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોલંબોમાં રમાઈ રહી છે. આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 175 રન બનાવ્યા છે. ટી20 વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ભારતનો આ સૌથી મોટો સ્કોર છે. જો પાકિસ્તાને આ મેચ જીતવી હોય, તો તેમણે 176 રન બનાવીને ઈતિહાસ રચવો પડશે. જો કે, ભારતીય બોલિંગ આક્રમણને જોતા પાકિસ્તાન માટે આ લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવો આસાન નહીં હોય.
ક્રિકેટના મેદાનમાં જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન સામસામે આવે છે, ત્યારે રોમાંચ તેની ચરમસીમાએ હોય છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો હાઇ-વોલ્ટેજ મેચમાં ગુજરાતઓનો દબદબો જોવા મળી રહ્યો છે. પાકિસ્તાની બેટ્સમેનો સામે ભારતીય બોલરોએ જે રીતે સકંજો કસ્યો. ભારત તરફથી મળેલા 176 ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી પાકિસ્તાનની અડધી ટીમને ગુજરાતીઓ પેવેલિયન પરત મોકલી દીધી છે. હાર્દિક પંડ્યા, જસપ્રીત બુમરાહ અને અક્ષર પટેલે જેવા ગુજરાતીઓએ સાબિત કરી દીધું કે જ્યારે વિકેટ લેવાની વાત આવે ત્યારે 'ગુજરાતી ગરબો' મેદાન પર ભારે પડે છે.
વિકેટ ટેકર પંડ્યા
ભારતે પહેલા બેટિંગ કરતા 175 રન બનાવીને પાકિસ્તાન સામે પહાડ જેવો લક્ષ્યાંક મૂક્યો હતો. ટી20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પાકિસ્તાન સામે ભારતનો આ સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. આ ટાર્ગેટ જોઈને જ લાગતું હતું કે પાકિસ્તાન માટે જીત આસાન નહીં હોય, પણ અસલી ખેલ તો ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે હાર્દિક પંડ્યાએ નવી ગેંદ હાથમાં લીધી. હાર્દિક પંડ્યાએ પોતાની ધારદાર બોલિંગથી સાહિબઝાદા ફરહાનને આઉટ કરીને પાકિસ્તાની કેમ્પમાં સન્નાટો મચાવી દીધો. અર્શદીપની ગેરહાજરીમાં હાર્દિકે નવી ગેંદ સંભાળી અને પોતાની શિસ્તબદ્ધ બોલિંગથી સાબિત કર્યું કે તે માત્ર ઓલરાઉન્ડર નથી, પણ એક 'વિકેટ ટેકર' ગેમ-ચેન્જર છે.
જસપ્રીત બુમરાહનો કહેર
જ્યારે બોલ જસપ્રીત બુમરાહના હાથમાં હોય છે, ત્યારે બેટ્સમેનોના પગ ધ્રૂજવા લાગે છે. બુમરાહે જે રીતે સૈમ અયુબને ઇનસ્વિંગર પર પકડ્યો અને ત્યારબાદ સલમાન આગાને પેવેલિયન ભેગો કર્યો છે. બુમરાહની લાઇન અને લેન્થ એટલી સચોટ હતી કે પાકિસ્તાની બેટ્સમેનો પાસે રિવ્યુ લેવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નહોતો અને રિવ્યુમાં પણ બુમરાહનો જ વિજય થયો.
અક્ષર પટેલની કરામત
અક્ષર પટેલે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે, તેને શા માટે બાપુ કહેવામાં આવે છે. બે ચોગ્ગા ખાધા પછી જે રીતે તેણે બાબર આઝમને ક્લીન બોલ્ડ કર્યો, તે મેચનો સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો. બાબર જેવા દિગ્ગજ બેટ્સમેનને ચકમો આપીને સ્ટમ્પ ઉખેડી નાખવા એ અક્ષરની ખાસિયત રહી છે. બાબરને ક્લીન બોલ્ડ કરીને અક્ષરે પાકિસ્તાનની જીતની રહીસહી આશા પર પાણી ફેરવી દીધું. ઉસ્માન 44 રન બનાવીને લડત આપી રહ્યો હતો, પરંતુ તેને પણ આઉટ કરીને પાકિસ્તાનની અડધી ટીમને પેવેલિયન ભેગી કરી દેવામાં આવી હતી.
