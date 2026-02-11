Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓ હાથ મિલાવશે ? ICC-PCB બેઠકમાં શું લેવાયો નિર્ણય

IND vs PAK : ICC સાથેની બેઠકમાં પાકિસ્તાન ફરી એકવાર દુનિયા સામે અપમાનિત થયું છે. હવે પાકિસ્તાની ટીમ ભારત સામે રમવા માટે તૈયાર થઈ છે. આ સાથે બધાને સવાલ થઈ રહ્યો છે કે શું બંને ટીમોના ખેલાડીઓ હાથ મિલાવશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે ICC-PCB બેઠકમાં શું નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:45 AM IST
  • ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાશે મેચ
  • સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે મેચ પહેલા અથવા પછી બંને ટીમોના ખેલાડીઓ હાથ મિલાવશે કે નહીં
  • હાથ મિલાવશે કે નહીં તે સંપૂર્ણપણે ટીમો અને ખેલાડીઓ પર નિર્ભર છે

Trending Photos

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓ હાથ મિલાવશે ? ICC-PCB બેઠકમાં શું લેવાયો નિર્ણય

IND vs PAK : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ક્રિકેટ મેચ હંમેશા વિશ્વ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય રહે છે. હવે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં બંને ટીમો ફરી એકવાર આમને-સામને રમશે તે વાતની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે. શરૂઆતમાં પાકિસ્તાન તરફથી ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાની વાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ બાદમાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ ICC સાથેની બેઠક પછી પોતાનો નિર્ણય બદલી નાખ્યો. આ પગલાએ ફરી એકવાર ક્રિકેટ જગતમાં ચર્ચા જગાવી છે.

મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓ હાથ મિલાવશે ? 

Add Zee News as a Preferred Source

અહેવાલો મુજબ, પાકિસ્તાને ICC બેઠક દરમિયાન એક શરત મૂકી હતી કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવો જોઈએ. જોકે ICCએ આ શરત સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ICCએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે ખેલાડીઓ હાથ મિલાવે કે નહીં તે બાબત તેમની વ્યક્તિગત પસંદગી અને ટીમના નિર્ણય પર આધારિત છે અને આ બાબત પર કોઈ ફરજિયાત નિયમ બનાવી શકાય નહીં.

15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાશે મેચ

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ મહત્વપૂર્ણ મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાવાની છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ ઉભો થયો છે કે મેચ પહેલા અથવા પછી બંને ટીમોના ખેલાડીઓ હાથ મિલાવશે કે નહીં. હાલ મળતી માહિતી મુજબ હાથ મિલાવવાની સંભાવના ઓછી માનવામાં આવી રહી છે.

પહલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો વધુ તણાવપૂર્ણ બન્યા હતા. તે પછી ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે એશિયા કપ દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાની પરંપરા શરૂ કરી હતી. ત્યારથી અનેક ટુર્નામેન્ટોમાં, જેમ કે મહિલા વર્લ્ડ કપ, રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ અને અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં પણ બંને ટીમોના ખેલાડીઓ વચ્ચે હાથ મિલાવવાની પરંપરા જોવા મળી નથી.

પાકિસ્તાન તરફથી આ મુદ્દાને મોટો બનાવવાનો પ્રયાસ થયો હતો, પરંતુ અંતે સ્પષ્ટ થયું કે કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ નિયમ ખેલાડીઓને હાથ મિલાવવા માટે મજબૂર કરી શકતો નથી. તેથી હવે 15 ફેબ્રુઆરીની IND vs PAK મેચમાં ખેલાડીઓ હાથ મિલાવશે કે નહીં તે નિર્ણય સંપૂર્ણપણે ટીમો અને ખેલાડીઓ પર નિર્ભર રહેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
IND vs Pakt20 world cup 2026Handshake controversyIndia Pakistan match

Trending news