ભારત આગામી મેચમાં પાકિસ્તાનની ટીમ સાથે હાથ મિલાવશે કે નહીં ? કેપ્ટને આપ્યો જવાબ

India vs Pakistan : એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો વિવાદ ચાલુ છે. 14 સપ્ટેમ્બરે રમાયેલી મેચ દરમિયાન ભારતે વિરોધમાં મેદાન પર પડોશી દેશના ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. શું ભારતીય ટીમ 22 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી મેચમાં ફરીથી પાકિસ્તાનને અવગણશે ? સૂર્યકુમાર યાદવે તેનો જવાબ આપ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:53 PM IST

ભારત આગામી મેચમાં પાકિસ્તાનની ટીમ સાથે હાથ મિલાવશે કે નહીં ? કેપ્ટને આપ્યો જવાબ

India vs Pakistan : એશિયા કપ 2025માં ભારતીય ટીમે ઓમાન સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને જીતની હેટ્રિક હાંસલ કરી. લીગ સ્ટેજમાં રમાયેલી ત્રણ મેચમાં ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા બધી જ મેચ જીતી છે. 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતે પાકિસ્તાન સામે રમ્યું અને જીત મેળવી. આ મેચમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાન સાથે હાથ મિલાવ્યા નહોતા. ત્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર ટકરાવવાના છે. પરંતુ શું ભારતીય ટીમ આ મેચમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે ? સૂર્યકુમાર યાદવે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે.

સૂર્યાનો જવાબ

હાથ મિલાવાના વિવાદ પર સૂર્યકુમાર યાદવે હસતા હસતા કહ્યું કે, તમે શેના વિશે વાત કરી રહ્યા છો ? શું તમે બોલિંગમાં અમારા પ્રદર્શન વિશે વાત કરી રહ્યા છો ? કે પછી બેટ અને બોલ વચ્ચે સારી સ્પર્ધાની. આખું સ્ટેડિયમ ભરેલું હતું. શ્રેષ્ઠ બાબત એ છે કે તમારું બેસ્ટ પ્રદર્શન કરો અને તમારા દેશ માટે બેસ્ટ પ્રયાસ કરો."

સૂર્યકુમાર યાદવે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની ટીમ પાકિસ્તાન સામે રમવા માટે વધુ દબાણમાં નથી કારણ કે તેઓ સમગ્ર પ્રક્રિયા પર નજર રાખવા અને જરૂરી કાર્યો પૂર્ણ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેણે એમ પણ કહ્યું કે તેમના ખેલાડીઓને તેનો મેસેજ છે કે બહારની અફવાઓથી બચો અને તેમની રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

પાકિસ્તાન સામે ટોસ દરમિયાન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગા સાથે હાથ મિલાવ્યા નહોતા. મેચ પછી આખી ટીમે પાકિસ્તાની ટીમ સાથે હાથ મિલાવ્યા નહોતા. PCBએ આ અંગે ICCને ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને મેચ રેફરી એન્ડ્રે પ્રાયક્રોફ્ટને એશિયા કપમાંથી દૂર કરવાની માંગ કરી હતી. જોકે, ICCએ PCBની માંગણી ફગાવી દીધી હતી. હવે, ભારત અને પાકિસ્તાન 22 સપ્ટેમ્બરે ફરી ટકરાશે. આ મેચ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

IND vs PakIndia vs PakistanHandshake controversyindian cricket team

