/Womens T20 World Cup 2026 : ભારત સામે પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ, T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીત સાથે શરૂઆત

India vs Pakistan : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી મેચ બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન મેદાન પર રમાઈ હતી, જેમાં ભારતે 64 રનથી જીત નોંધાવી છે. ભારતે પાકિસ્તાનને 171 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, પરંતુ આખી પાકિસ્તાની ટીમ 17 ઓવરમાં 106 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં દીપ્તિ શર્મા અને સ્મૃતિ મંધાનાએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
ભારતીય ટીમ હવે 17 જૂનના રોજ તેમના આગામી મુકાબલામાં નેધરલેન્ડ્સ સામે ટકરાશે. ભારત હજુ સુધી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીતી શક્યું નથી, તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 2020ની સિઝનમાં હતું, જ્યાં તેઓ ફાઇનલમાં પહોંચ્યા હતા પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટાઇટલ મુકાબલો હારી ગયા હતા. હવે, ભારત પહેલીવાર મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીતવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે.
ભારત સામે પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ
રન ચેઝ દરમિયાન ઓપનર મુનીબા અલી એકમાત્ર પાકિસ્તાની બેટ્સમેન હતી જેણે સારી ઇનિંગ રમી હતી. તેણીએ 35 બોલમાં 41 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેના સિવાય, ફક્ત આલિયા રિયાઝ (18 રન), ગુલ ફિરોઝા (12 રન) અને આયેશા ઝફર (12 રન) બે આંકડા સુધી પહોંચી શકી. દીપ્તિ શર્માએ પાંચ વિકેટ લઈને પાકિસ્તાની બેટિંગ લાઇનઅપને ખોરવી નાખી, જ્યારે શ્રી ચારણીએ ત્રણ વિકેટ લીધી અને શેફાલી વર્માએ એક વિકેટ લીધી. પાકિસ્તાનની નવ વિકેટ સ્પિનરોએ લીધી, જ્યારે મુનીબા અલી રન આઉટ થઈ હતી.
ભારતની બેટિંગ
ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી, પાવરપ્લેમાં જ બે વિકેટ ગુમાવી દીધી. સ્પિનર સાદિયા ઇકબાલે પહેલી જ ઓવરમાં શેફાલી વર્માને આઉટ કરી, જ્યારે જેમીમા રોડ્રિગ્સ સીમર તસ્મિયા રુબાબનો શિકાર બની. ત્યાંથી સ્મૃતિ મંધાના અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ત્રીજી વિકેટ માટે 91 રનની શાનદાર ભાગીદારી નોંધાવી.
સ્મૃતિ મંધાનાએ 44 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા, જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. રમીન શમીમે તેને આઉટ કરી. ત્યારબાદ, કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરને ફાતિમા સનાએ આઉટ કરી. હરમનપ્રીતે 35 બોલમાં 36 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ પછી વિકેટકીપર-બેટર રિચા ઘોષે અંતિમ ઓવરમાં વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી, ભારતીય ટીમને મજબૂત સ્કોર સુધી પહોંચાડી. તેણીએ 17 બોલમાં 34 રન બનાવ્યા, જેમાં 5 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.