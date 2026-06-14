/Womens T20 World Cup 2026 : ભારત સામે પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ, T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીત સાથે શરૂઆત

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Women's T20 World Cup 2026 : ભારત સામે પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ, T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીત સાથે શરૂઆત

India vs Pakistan : પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં કુલ 170 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી સ્મૃતિ મંધાનાએ સૌથી વધુ 44 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં પાકિસ્તાની ટીમ 106 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને ભારતે 64 રનથી મેચ જીતી લીધી હતી. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 14, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:53 PM IST
Women's T20 World Cup 2026 : ભારત સામે પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ, T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીત સાથે શરૂઆત

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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