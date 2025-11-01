જો વરસાદને કારણે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રદ થશે તો કોણ બનશે ચેમ્પિયન - ભારત કે દક્ષિણ આફ્રિકા ?
IND vs RSA Women World Cup Final : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલ રવિવારે નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ દરમિયાન ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
IND vs RSA Women World Cup Final : ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલ રવિવારે નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાનારી ફાઇનલ મેચ દરમિયાન મુંબઈમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. મહારાષ્ટ્ર માટે યલો એલર્ જાહેર કરવામાં આવી છે. મુંબઈ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા અને હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ દરમિયાન વરસાદનો ખતરો ?
વર્લ્ડ કપ ફાઇનલના આગલા દિવસે શનિવારે વરસાદની લગભગ 86 ટકા શક્યતા છે. આકાશ વાદળછાયું રહેશે, પરંતુ દિવસ આગળ વધતાં હવામાનમાં સુધારો થવાની ધારણા છે. રવિવારે હવામાન સમાન રહેવાની ધારણા છે, જેમાં વરસાદની 63 ટકા શક્યતા છે. રવિવારે સાંજે 4 થી 7 વાગ્યા સુધી વરસાદની શક્યતા 50 ટકાથી વધુ છે. વરસાદે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી વર્લ્ડ કપની એક મેચને ધોઈ નાખી હતી અને હવે ફાઇનલ માટે હવામાન વિભાગની આગાહી ચિંતાજનક છે.
વરસાદને કારણે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રદ થાય છે, તો ચેમ્પિયન કોણ બનશે ?
જો મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ફાઇનલ દરમિયાન વરસાદ પડે છે અને મેચ રદ કરવામાં આવે છે, તો એક મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે કઈ ટીમને ચેમ્પિયન જાહેર કરવામાં આવશે. મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની ઘણી મેચ વરસાદથી પ્રભાવિત થઈ છે, જ્યારે કેટલીક તો રદ પણ કરવામાં આવી છે. આ કારણોસર ફાઇનલ માટે રિઝર્વ ડે રાખવામાં આવ્યો છે. જો 2 નવેમ્બરે મેચ રદ થાય છે અથવા વરસાદને કારણે વિક્ષેપિત થાય છે, તો 3 નવેમ્બરે તે જ સ્થળે રમત ફરી શરૂ થશે. જો રિઝર્વ ડેના પણ કોઈ પરિણામ ન આવે, તો લીગ તબક્કામાં સૌથી વધુ પોઈન્ટ ધરાવતી ટીમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે.
જો મેચ રદ થાય છે તો ભારતને નુકસાન થશે
જો વરસાદને કારણે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રદ થાય છે, તો દક્ષિણ આફ્રિકા વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનશે. આવી સ્થિતિમાં ભારતનું સ્વપ્ન ફરી એકવાર ચકનાચૂર થઈ જશે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ લીગ તબક્કામાં સાતમાંથી પાંચ મેચ જીતીને 10 પોઈન્ટ મેળવ્યા હતા, જેના કારણે તે પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને રહ્યું હતું. દરમિયાન ભારતે તેની સાત મેચોમાંથી ફક્ત ત્રણ જ જીતી હતી, ત્રણ હારી હતી અને એક વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે તેણે સાત પોઈન્ટ સાથે ચોથું સ્થાન મેળવ્યું હતું. પરિણામે ભારતને નિરાશાનો સામનો કરવો પડશે.
વરસાદ બધી મહેનત બગાડી શકે છે
જો મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રદ થાય છે, તો તે ભારત માટે સંપૂર્ણ અન્યાય હશે, કારણ કે ટીમ ઇન્ડિયાએ અહીં સુધી પહોંચવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી છે. વરસાદ તેમની બધી મહેનત બગાડી શકે છે. ટીમ ઇન્ડિયા મેચ રમીને વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતવાને લાયક છે. નોંધનીય છે કે ભારત કે દક્ષિણ આફ્રિકા ક્યારેય મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ જીતી શક્યા નથી. દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલીવાર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે, જ્યારે ભારત ત્રીજી વાર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે.
વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ માટે કોઈ રિઝર્વ ડે છે ?
જો રવિવારે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ ન રમાય તો રિઝર્વ ડે રાખવામાં આવ્યો છે, પરંતુ સોમવારે પણ વરસાદની શક્યતા 50 ટકાથી વધુ છે. અમ્પાયરો રવિવારે મેચ પૂર્ણ કરવાનું પસંદ કરશે, ભલે તેના માટે નાની મેચ રમવી પડે. નોંધનીય છે કે દક્ષિણ આફ્રિકાએ લીગ તબક્કામાં ભારતને હરાવ્યું હતું.
