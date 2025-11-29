Prev
રોહિત-જયસ્વાલ ઓપનર... આ ખેલાડીનું કપાશે પત્તુ ! પહેલી વનડેમાં આવી હશે પ્લેઇંગ-11

India's probable playing 11 : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 30 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ રહી છે. ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હાર બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા આ શ્રેણીમાં મજબૂત વાપસી કરવા માંગશે. પ્રથમ ટેસ્ટ રાંચીમાં યોજાશે. ચાલો જાણીએ કે આ મેચમાં ભારતીય ટીમ કયા 11 ખેલાડીઓને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 29, 2025, 04:15 PM IST

India's probable playing 11 : દક્ષિણ આફ્રિકા હાલ ભારતના પ્રવાસે છે, જ્યાં તેઓ ટેસ્ટ બાદ હવે ODI અને T20 શ્રેણી રમશે. ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 30 નવેમ્બરે રાંચીમાં રમાશે. આ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ચૂકી છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને વાઈસ-કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર ઈજાગ્રસ્ત છે, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહ અને મોહમ્મદ સિરાજને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. પરિણામે પ્લેઈંગ ઈલેવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જશે. આ લેખમાં પ્રથમ ODI માટે સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન કેવી હશે તેના વિશે જણાવીશું. 

રાંચીમાં પ્રથમ ODIની સૌથી મોટી હાઇલાઇટ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની વાપસી હશે. નિયમિત કેપ્ટન શુભમન ગિલ ઈજાને કારણે બહાર છે, તેથી પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ઘણા ફેરફારો થશે. ભારત પ્રથમ મેચમાં કઈ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં મેદાનમાં ઉતરશે ? જે ટોસ પછી જ ખબર પડશે, પરંતુ તે પહેલાં સંભવિત પ્લેઇંગ 11 પર એક નજર કરીએ.

રોહિત શર્મા-જયસ્વાલ ઓપનિંગ જોડી 

શુભમન ગિલના બહાર થયા પછી યશસ્વી જયસ્વાલ કેપ્ટન રોહિત શર્મા સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરશે તે લગભગ નક્કી છે. જયસ્વાલે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં લાલ બોલમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે સફેદ બોલમાં પણ પોતાનો ક્લાસ સાબિત કર્યો છે. તેની આક્રમક બેટિંગ રોહિતના અનુભવને સારી રીતે પૂરક બનાવી શકે છે.

નંબર 3, 4 અને 5 પર કોણ રમશે ?

વિરાટ કોહલી નંબર 3 પર રમશે તે લગભગ નિશ્ચિત છે. આ તે સ્થાન છે જ્યાં કોહલીએ તેની કારકિર્દીમાં સૌથી વધુ સફળતા મેળવી છે. શ્રેયસ ઐયર ઈજાગ્રસ્ત થયા પછી તિલક વર્માને ચોથા નંબર પર પસંદ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે, જ્યારે કેએલ રાહુલ, જે ફક્ત બેટિંગ જ નહીં પરંતુ વિકેટકીપિંગ અને કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળશે, તે પાંચમા નંબર પર રમી શકે છે.

પ્લેઇંગ-11માં ત્રણ ઓલરાઉન્ડર 

ભારત પ્રથમ વનડેમાં ત્રણ ઓલરાઉન્ડરોને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે, જે બધા બેટ અને બોલ બંનેથી પ્રદર્શન કરવા સક્ષમ છે. સાતમા નંબર પર રવિન્દ્ર જાડેજા રમી શકે છે, જે શાનદાર ફોર્મમાં છે. વોશિંગ્ટન સુંદર ઓફ-સ્પિન સાથે અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે, તેને આઠમા નંબર પર રમાડી શકે છે. છઠ્ઠા નંબર પર રમી શકે તેવો નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ત્રીજો ઓલરાઉન્ડર હોઈ શકે છે. તેનામાં નીચેના ક્રમમાં ઝડપથી રન બનાવવાની ક્ષમતા છે અને બોલથી વિકેટ પણ લઈ શકે છે.

બોલિંગ યુનિટમાં કોણ હશે ?

હવે બોલિંગ વિભાગમાં કુલદીપ યાદવ સ્પિનર તરીકે રમી શકે છે. તેણે છેલ્લા એક વર્ષમાં સતત વિકેટ લઈને પોતાની યોગ્યતા સાબિત કરી છે. જ્યારે પેસ વિભાગની જવાબદારી અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણાના ખભા પર હોવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે ટીમમાં કોઈ સિનિયર ફાસ્ટ બોલર નથી. આ જ કારણ છે કે આ બે યુવા બોલરો માટે આ એક મોટી તક માનવામાં આવે છે.

આ ખેલાડીનું પત્તુ કપાશે ?

પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં રિષભ પંતનું સ્થાન મુશ્કેલ લાગે છે, કારણ કે કેપ્ટન કેએલ રાહુલ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે રમશે. રોહિત શર્મા અને જયસ્વાલની હાજરીથી તેને મધ્યમ ક્રમમાં બેટિંગ કરવાની ફરજ પડશે. આનાથી પંતનું સ્થાન મુશ્કેલ બનશે. ધારો કે પંતને ચોથા નંબર પર રમાડે તો T20 અને ODIમાં અસાધારણ પ્રદર્શન કરનાર તિલક વર્મા ત્યાં છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે મેનેજમેન્ટ પંત અંગે શું નિર્ણય લે છે.

ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ 11

રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, વિરાટ કોહલી, તિલક વર્મા, કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ.

