કુલદીપ કે વરુણ... કેપ્ટન સૂર્યા કોને આપશે તક ? પ્રથમ T20માં આવી હશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11

IND vs SA 1st T20 : કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પુષ્ટિ આપી છે કે શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્મા કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી પ્રથમ ટી20માં ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. જો કે, ભારતીય કેપ્ટને પ્લેઇંગ ઇલેવન અંગે મૌન સેવ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:45 AM IST

IND vs SA 1st T20 : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ મંગળવાર, 9 ડિસેમ્બરે કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. 2026 T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીમાં ભારતીય ટીમ માટે દરેક મેચ મહત્વપૂર્ણ છે. આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવ ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે એડન માર્કરામ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે.

તાજેતરમાં ભારતીય ટીમ T20 ક્રિકેટમાં પ્રભાવશાળી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર ભારતે T20 શ્રેણી 2-1થી જીતી હતી અને હવે સૂર્ય બ્રિગેડ તે ગતિ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. છેલ્લી કેટલીક મેચોમાં પ્લેઇંગ ઇલેવન અને બેટિંગ ક્રમમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળ્યા છે, પરંતુ T20 વર્લ્ડ કપ નજીક હોવાથી આ શ્રેણીમાં આવા ફેરફારો જોવા મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે.

લોકો પ્રથમ T20 મેચ માટે ભારતીય ટીમના બેટિંગ કોમ્બિનેશનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાના પુનરાગમનથી ભારતીય ટીમને બેટિંગમાં ઊંડાણ જ નહીં, પણ એક વધારાનો ફાસ્ટ બોલર પણ મળ્યો છે. તેથી આ મેચમાં ભારત ફક્ત એક જ સ્પિનર, કુલદીપ યાદવને મેદાનમાં ઉતારે તેવી શક્યતા છે. મિસ્ટ્રી સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તી કરતાં કુલદીપને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી શકે છે.

પિચ ફાસ્ટ બોલરોને મદદ કરી શકે છે

જો જરૂર પડે તો ટીમ ઇન્ડિયા તિલક વર્માને પાર્ટ-ટાઇમ સ્પિનર તરીકે ઉપયોગ કરી શકે છે. આ મેચ માટે તૈયાર કરાયેલ લાલ માટીની પીચ ફાસ્ટ બોલરોને વધુ મદદ પૂરી પાડે તેવી શક્યતા છે. દરમિયાન શુભમન ગિલ સ્વસ્થ થઈ ગયો છે અને ટીમમાં જોડાઈ ગયો છે, તેથી સંજુ સેમસનને મધ્યમ ક્રમમાં રમવું પડશે.

જિતેશ શર્મા પણ વિકેટકીપર તરીકે ટીમમાં છે, પરંતુ સંજુ સેમસનને પહેલી તક આપવામાં આવશે. સૂર્યકુમાર યાદવે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે શુભમન ગિલ અભિષેક શર્મા સાથે ઓપનિંગ કરશે. સૂર્યાએ કહ્યું કે સંજુએ ઓપનર તરીકે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, પરંતુ શુભમન આ સ્થાનને લાયક છે.

ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કટક T20 મેચ માટે પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવન જાહેર કરી નથી. સૂર્યકુમારે કહ્યું કે પ્લેઈંગ ઈલેવન અંગે નિર્ણય વિકેટો જોયા પછી જ લેવામાં આવશે. શિવમ દુબે અને વોશિંગ્ટન સુંદરમાંથી ફક્ત એક જ ખેલાડીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

પ્રથમ ટી20 માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન 

અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ અને જસપ્રીત બુમરાહ.

દક્ષિણ આફ્રિકાની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન 

એડન માર્કરામ (કેપ્ટન), રીઝા હેન્ડ્રિક્સ, ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, માર્કો જેન્સન, ડોનોવન ફેરેરા, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ અને એનરિચ નોર્ટજે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

