Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

શરમજનક રેકોર્ડ... ગંભીરની કોચિંગમાં ભારત પર લાગ્યો મોટો 'દાગ', ટેસ્ટ ઈતિહાસમાં ક્યારેય નથી થયું આવું

IND vs SA 1st Test: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ ફક્ત ત્રણ દિવસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે ભારતને 30 રનથી હરાવ્યું છે. ભારતીય બેટ્સમેન 124 રનના નજીવા સ્કોરને ચેજ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. આ હારની સાથે ભારતના નામે એક શરમજનક રેકોર્ડ બન્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 16, 2025, 05:04 PM IST

Trending Photos

શરમજનક રેકોર્ડ... ગંભીરની કોચિંગમાં ભારત પર લાગ્યો મોટો 'દાગ', ટેસ્ટ ઈતિહાસમાં ક્યારેય નથી થયું આવું

IND vs SA 1st Test: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ ફક્ત ત્રણ દિવસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે ભારતને 30 રનથી હરાવ્યું છે. ભારતીય બેટ્સમેન 124 રનના નજીવા સ્કોરને ચેજ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. આ હારની સાથે ભારતના નામે એક શરમજનક રેકોર્ડ બન્યો છે. 124 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા ભારતીય ટીમ ફક્ત 93 રનમાં જ આઉટ થઈ ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતમાં 15 વર્ષમાં પહેલી ટેસ્ટ જીત નોંધાવીને ઇતિહાસ બદલી નાખ્યો છે.

ટેમ્બા બાવુમાની દમદાર ઇનિંગ
દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ 55 રનની ઇનિંગ રમી અને બોશ સાથે 44 રનની મહત્વપૂર્ણ પાર્ટનરશિપે દક્ષિણ આફ્રિકાની જીતનો પાયો નાખ્યો. જવાબમાં ભારતનો વધુ પડતો પ્રયોગ ઉલટો પડ્યો. ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં છ લેફ્ટી બેટ્સમેન જોવા મળ્યા હતા. ઓફ સ્પિનર ​​સાઈમન હાર્મરે ભારતને સૌથી વધુ નુકસાન પહોંચાડ્યું. હાર્મરે 21 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. આ આફ્રિકન ખેલાડીઓએ મેચનું પાસુ ફેરવી નાખ્યું અને ગંભીરના કોચિંગ પર ડાઘ લગાવી દીધો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતનો શરમજનક રેકોર્ડ
ટીમ ઈન્ડિયા ભારતમાં રમતી વખતે સૌથી નાના લક્ષ્યને ચેજ કરતા હારી ગઈ છે. વર્ષ 1997માં બ્રિજટાઉનમાં ભારતીય ટીમ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 120 રનનો પીછો કરતી વખતે હારી ગઈ હતી. હવે, પહેલી વાર ઘરઆંગણે ટેસ્ટમાં તેઓ 124 રનનો પીછો કરતી વખતે ફેલ થઈ છે. ગયા વર્ષે ન્યુઝીલેન્ડ સામે 147 રનનો પીછો કરતી વખતે વાનખેડેમાં ભારતીય ટીમ ફેલ ગઈ હતી. આ રેકોર્ડ પણ ગંભીરની કોચિંગ હેઠળ બન્યો હતો. 2015માં ગાલેમાં શ્રીલંકા સામે ભારતથી 176 રનનો ચેજ થયો ન હતો. જ્યારે 2025માં ભારતીય ટીમ લોર્ડ્સમાં 193 રનનો પીછો કરતી વખતે હારી ગઈ હતી.

આફ્રિકાનો શાનદાર રેકોર્ડ
એક તરફ ભારતના નામ પર સૌથી ઓછો ટાર્ગેટ ચેજ કરતા હારનો દાગ લાગ્યો છે. જ્યારે બીજી તરફ આફ્રિકાએ નાના ટાર્ગેટનો બચાવ કરતી વખતે દમદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. આફ્રિકાએ 1994માં 117 રનનો બચાવ કરીને જીત મેળવી હતી. ત્યારબાદ ભારત સામે ઇડન ગાર્ડન્સમાં 124 રનનો બચાવ કરતા આ બીજી રોમાંચક જીત છે. હવે ભારતીય ટીમ 22 નવેમ્બરે આફ્રિકા સામે બીજી ટેસ્ટ રમશે અને ટીમ ઇન્ડિયા સિરીઝ ડ્રો કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ind vs SAindia vs south africa 1st testgautam gambhirગૌતમ ગંભીરભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા

Trending news