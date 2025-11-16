Prev
IND vs SA : ભારતની શરમજનક હાર, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ ટેસ્ટ 30 રનથી જીતી

India vs South Africa 1st Test : ઐતિહાસિક ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચ ત્રીજા દિવસે સમાપ્ત થઈ ગઈ. ભારતીય બેટ્સમેનોએ બીજી ઇનિંગમાં પણ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:47 PM IST

India vs South Africa 1st Test : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાઈ હતી. જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા 30 રનથી જીત્યું હતું. બીજી ઇનિંગમાં ભારત ફક્ત 93 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે હાર્મરે કુલ 8 વિકેટ લીધી હતી.

દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ તેની પ્રથમ ઇનિંગમાં ફક્ત 159 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ભારતીય ટીમે પ્રથમ ઇનિંગમાં 189 રન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે ભારતને પ્રથમ ઇનિંગના આધારે 30 રનની લીડ મળી હતી.  જો કે બીજી ઈનિંગ માત્ર 93 રનમાં સમેટાઈ જતાં ભારતને 30 રને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 

રન ચેઝમાં ભારતીય ટીમની શરૂઆત સારી નહોતી. માર્કો જાનસેન બંને ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ (0 રન) અને કેએલ રાહુલ (1 રન) ને સસ્તામાં આઉટ કર્યા. ત્રીજી વિકેટ ધ્રુવ જુરેલ (13 રન)ના રૂપમાં પડી, જે સિમોન હાર્મરના હાથે કેચ થઈ ગયો. ત્યારબાદ હાર્મરે સ્ટેન્ડિંગ કેપ્ટન રિષભ પંત (2 રન)ને આઉટ કર્યો. રવિન્દ્ર જાડેજા (18 રન) પણ હાર્મરના હાથે LBW આઉટ થયો.

ભારતીય ટીમની સૌથી મોટી આશા વોશિંગ્ટન સુંદર હતી, જેને પાર્ટ-ટાઇમ સ્પિનર એડન માર્કરામ દ્વારા આઉટ કરવામાં આવ્યો હતો. સુંદરે 92 બોલમાં બે ચોગ્ગા સહિત 31 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ હાર્મરે કુલદીપ યાદવને આઉટ કરીને સ્કોર 7/77 કર્યો. અક્ષર પટેલે કેશવ મહારાજની ઓવરમાં બે છગ્ગા સહિત 16 રન બનાવ્યા, પરંતુ તે જ ઓવરમાં બીજો મોટો શોટ મારવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે આઉટ થયો. અક્ષર પછી તરત જ ભારતે મોહમ્મદ સિરાજને ગુમાવ્યો. શુભમન ગિલ બેટિંગ માટે ઉપલબ્ધ નહોતો અને ભારતીય ઇનિંગ્સ પડી ભાંગી.

