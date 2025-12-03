IND vs SA 2nd ODI: ફ્રીમાં કેવી રીતે જોવી IND vs SA ODI મેચ ? જાણો
India vs South Africa 2nd ODI: દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ શરૂ થઈ ગઈ છે. સિરીઝની બીજી મેચ બુધવાર, 3 ડિસેમ્બરે રમાશે. IND vs SA ODI સિરીઝની બીજી મેચ જયપુરમાં રમાશે.
Trending Photos
India vs South Africa 2nd ODI: ભારતે આ સિરીઝની પહેલી મેચ જીતી હતી. તેથી, ભારત પાસે અહીં સિરીઝ જીતવાની તક હશે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા સિરીઝ બરાબરી કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની જોડીને ફરી એકવાર મેદાન પર જોવા માટે ચાહકો ઉત્સાહિત થશે. તો, જાણો આ રોમાંચક મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે લાઈવ જોવી.
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ODI સિરીઝની બીજી મેચ ક્યારે રમાશે?
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ODI સિરીઝની બીજી મેચ બુધવાર, 3 ડિસેમ્બરે રમાશે.
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ODI સિરીઝની બીજી મેચ ક્યાં રમાશે?
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ODI સિરીઝની બીજી મેચ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
IND vs SA ODI સિરીઝની બીજી મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ODI સિરીઝની બીજી મેચ IST બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં બંને કેપ્ટન (KL રાહુલ અને ટેમ્બા બાવુમા) અડધો કલાક વહેલા, બપોરે 1 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ODI સિરીઝની બીજી મેચ ટીવી પર લાઈવ કેવી રીતે જોવી?
તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કની વિવિધ ચેનલો પર ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ODI સિરીઝની બીજી મેચનો આનંદ માણી શકો છો, જ્યાં તમને વિવિધ ભાષાઓમાં કોમેન્ટ્રી સાંભળવા મળશે.
IND vs SA ODI સિરીઝની બીજી મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં થશે?
તમે JioHotstar એપ પર ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ODI સિરીઝની બીજી મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકો છો, જ્યારે ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગ માટે, તમારે Hotstar વેબસાઇટ પર લોગ ઇન કરવાની જરૂર પડશે. અહીં પણ, તમે વિવિધ ભાષાઓ મેચ જોઈ શકશો.
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ODI સિરીઝની બીજી મેચ મફતમાં લાઈવ કેવી રીતે જોવી?
જો તમે IND vs SA ODI સિરીઝની બીજી મેચ ટીવી પર મફતમાં જોવા માંગતા હો, તો તમે તેને DD સ્પોર્ટ્સ દ્વારા જોઈ શકો છો, જે DD ફ્રી ડિશ પર મફતમાં ઉપલબ્ધ છે.
IND vs SA ODI ટીમ
ભારત ટીમ: રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, વિરાટ કોહલી, તિલક વર્મા, કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન, વિકેટકીપર), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, રુતુરાજ ગાયકવાડ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અર્શદીપ સિંહ અને ધ્રુવ જુરેલ
દક્ષિણ આફ્રિકા ટીમ: ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), ઓટનીએલ બાર્ટમેન, કોર્બિન બોશ, મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, નાન્દ્રે બર્ગર, ક્વિન્ટન ડી કોક, ટોની ડી જોર્ઝી, રૂબિન હર્મન, કેશવ મહારાજ, માર્કો જેન્સન, એડન માર્કરામ, લુંગી ન્ગીડી, રાયન રિકેલ્ટન, પ્રેનેલન સુબ્રાયન
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે