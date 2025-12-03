કોહલી-ગાયકવાડની સદી પર ફરી વળ્યું પાણી... સાઉથ આફ્રિકાની ઐતિહાસિક જીત, ટીમ ઈન્ડિયાને કરવો પડ્યો હારનો સામનો
IND vs SA: રાંચી વનડે મેચમાં જીત મેળવ્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાને રાયપુર વનડેમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. એડેન માર્કરમની સદીની ઇનિંગ્સ સામે વિરાટ કોહલી અને ઋતુરાજ ગાયકવાડની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ પર પાણી ફરી વળ્યું છે. રાયપુર વનડેમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનોએ કમાલની ઇનિંગ્સ રમીને પોતાની ટીમને આ મુકાબલો જીતાડ્યો. જેના કારણે હવે સિરીઝમાં બરાબરી આવી ગઈ છે.
IND vs SA: ટીમ ઈન્ડિયા અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં વનડે સિરીઝની બીજી મેચ રમાઈ હતી. જેમાં ટેમ્બા બાવુમાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલા બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 358 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે 4 વિકેટે મુકાબલો પોતાના નામે કરી લીધો. આ સાથે જ સિરીઝ 1-1 થી બરાબરી પર આવી ગઈ છે.
ટીમ ઈન્ડિયાએ બનાવ્યો હતો પહાડ જેવો સ્કોર
ટોસ હાર્યા બાદ પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયાને સારી શરૂઆત ન મળી. રોહિત શર્મા 14 રન અને યશસ્વી જયસ્વાલ 22 રન બનાવીને પેવેલિયન તરફ પરત ફર્યા હતા. વિરાટ કોહલીએ શાનદાર બેટિંગ કરીને 102 રન બનાવ્યા. જ્યારે નંબર 4 પર બેટિંગ કરવા ઉતરેલા ઋતુરાજ ગાયકવાડે પણ 105 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી.
કેપ્ટન કેએલ રાહુલે શાનદાર બેટિંગ કરીને 43 બોલમાં અણનમ 66 રન બનાવ્યા. રવિન્દ્ર જાડેજાએ પણ અંતમાં અણનમ 24 રન જોડ્યા. જેના કારણે જ ટીમ ઈન્ડિયાએ 50 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાન પર 358 રન બનાવ્યા. સાઉથ આફ્રિકા તરફથી માર્કો યાનસેને 2 વિકેટ ઝડપી.
સાઉથ આફ્રિકાની શાનદાર જીત
મોટા ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી સાઉથ આફ્રિકા માટે ઓપનિંગ બેટ્સમેન એડેન માર્કરમે 98 બોલમાં 110 રનની ઇનિંગ્સ રમી. કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ પણ 46 રનનું યોગદાન આપ્યું. નંબર 4 પર બેટિંગ કરવા ઉતરેલા મેથ્યુ બ્રીત્ઝકેએ 68 રન, જ્યારે ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે 54 રનની તોફાની ઇનિંગ્સ રમી. ક્વિન્ટન ડી કોક અને માર્કો યાનસેન આ મેચમાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
અંતમાં કોર્બિન બોશે 15 બોલમાં 29 રનની નાની પરંતુ મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમીને પોતાની ટીમને 4 વિકેટે જીતાડ્યું. ટીમ ઈન્ડિયા સામે વનડે ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ દક્ષિણ આફ્રિકાની સૌથી મોટી જીત છે. ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી અર્શદીપ સિંહ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ 2-2 વિકેટ લીધી. જો કે, કૃષ્ણા ખૂબ જ મોંઘા સાબિત થયો.
