"તે રમવા માંગતો હતો, પણ..." શુભમન ગિલની ઈજા કેટલી ગંભીર ? રિષભ પંતે આપી મોટી અપડેટ
Rishabh Pant on Shubman Gill injury : બીજી ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરી રહેલા રિષભ પંતે શુભમન ગિલની ઈજા અંગે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપ્યું છે. ગુવાહાટીમાં ટોસ હાર્યા બાદ ભારતીય ટીમે પ્રથમ બોલિંગ કરી રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ તેમના પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા છે.
Rishabh Pant on Shubman Gill injury : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ મેચ ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયા તેના નિયમિત કેપ્ટન શુભમન ગિલ વિના મેદાનમાં ઉતરી હતી. ગિલ સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી અને પરિણામે રિષભ પંતને બીજી ટેસ્ટમાં ટીમની કમાન સોંપવામાં આવી છે.
પંત ટોસ જીતવામાં પણ નિષ્ફળ ગયો અને ભારતીય ટીમે પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પંતે ગિલની ઈજા અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપ્યું. તેણે કહ્યું કે શુભમન બીજી ટેસ્ટમાં રમવા માંગતો હતો, પરંતુ તેની બોડી તેને સાથ આપી રહી નહોતી.
પંતે ગિલની ફિટનેસ અંગે અપડેટ આપ્યું
ટોસ સમયે પંતે BCCIનો આભાર માન્યો કે તેને તેની પ્રથમ ટેસ્ટ કેપ્ટનશીપ આપી. તેણે કહ્યું, "દેખીતી રીતે, આ મારા માટે એક ખાસ ક્ષણ છે. એક ક્રિકેટર તરીકે તમે હંમેશા તમારા દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માંગો છો. હું BCCIનો મને આ તક આપવા બદલ આભાર માનું છું. મેં તેના વિશે બિલકુલ વિચાર્યું નહોતું, પરંતુ તમે આવી તક બંને હાથે ઝડપી લેવા માંગો છો."
જ્યારે પંતને ગિલની ઈજા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું, "શુભમન ધીમે ધીમે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. તે આ ટેસ્ટ મેચ રમવા માટે ઉત્સુક હતો, પરંતુ તેની બોડી તેને સાથ આપી રહી નહોતી. તે ચોક્કસપણે મજબૂત વાપસી કરશે." નોંધનીય છે કે ગિલને પહેલી ટેસ્ટમાં બેટિંગ કરતી વખતે ગરદનમાં દુખાવો થયો હતો, જેના પછી તે મેદાન છોડીને ગયો હતો. MRI બાદ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડ્યું હતું.
પ્લેઇંગ 11માં બે ફેરફાર
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી ટેસ્ટ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ 11માં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. શુભમન ગિલ ઈજાને કારણે મેચમાંથી બહાર છે અને તેના સ્થાને સાઈ સુદર્શનને ફરી એકવાર પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરવાની તક આપવામાં આવી છે. સુદર્શનને પહેલી ટેસ્ટમાં પ્લેઇંગ 11માંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો.
જો કે, આ વખતે તેની પાસે મજબૂત પ્રદર્શન કરવાની સુવર્ણ તક હશે. દરમિયાન અક્ષર પટેલને પ્લેઇંગ 11માંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે અને તેની જગ્યાએ નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. અક્ષર પહેલી ટેસ્ટમાં ફક્ત બે વિકેટ જ મેળવી શક્યો હતો અને બેટથી પણ ખાસ પ્રભાવશાળી નહોતો.
