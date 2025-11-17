IND vs SA : બદલાઈ ગયો મેચનો સમય, બીજી ટેસ્ટ હવે આટલા વાગ્યે થશે શરૂ, ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ ?
IND vs SA 2nd Test Match Timing : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી ચાલી રહી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ કોલકાતામાં પહેલી મેચ જીતી હતી. હવે, ટીમ ઈન્ડિયા બીજી મેચ જીતીને શ્રેણી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. બીજી ટેસ્ટનો સમય બદલાઈ ગયો છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે.
IND vs SA 2nd Test Match Timing : દક્ષિણ આફ્રિકાએ પહેલી ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાને કારમી હાર આપી હતી. બીજી ટેસ્ટ ગુવાહાટીમાં રમાશે અને ટીમ ઈન્ડિયા તેને જીતીને શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ગુવાહાટીમાં આ મેચના સમયમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. પહેલી ટેસ્ટ સવારે 9:30 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી, પરંતુ હવે સમય બદલાઈ ગયો છે. મેચ અડધો કલાક વહેલા એટલે કે 9 વાગ્યે શરૂ થશે અને તેનું એક મહત્વપૂર્ણ કારણ છે.
ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
ગુવાહાટીમાં વહેલું અંધારું થઈ જાય છે, તેથી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ મેચ 30 મિનિટ વહેલી શરૂ થશે. ટોસ સવારે 9 વાગ્યાને બદલે સવારે 8:30 વાગ્યે થશે. પ્રથમ સેશન સવારે 9 વાગ્યે શરૂ થશે અને સાંજે 4 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે. તે Jio Hotstar પર ઓનલાઈન જોઈ શકાશે.
પ્રથમ ટેસ્ટમાં ભારતની હાર
કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો. ટેમ્બા બાવુમાના નેતૃત્વમાં આફ્રિકન ટીમે ભારતને કુલ 124 રનનો પીછો કરતા રોક્યું અને 30 રનથી જીત મેળવી. ટેસ્ટ ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકા માટે આ જીત એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે 15 વર્ષમાં પહેલીવાર કોઈ આફ્રિકન ટીમે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતને હરાવ્યું છે. આ જીત સાથે દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે.
