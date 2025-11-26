ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં ભારત 408 રનથી હાર્યું, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 25 વર્ષ બાદ કર્યો વ્હાઇટવોશ
IND vs SA 2nd Test : ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી બીજી ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની 408 રને મોટી જીત થઈ છે. ભારતને 549 રનનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો. જેની સામે ભારત 140 રન જ બનાવી શક્યું હતું.
Trending Photos
IND vs SA 2nd Test : ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને 408 રનથી હરાવ્યું. ભારતને 549 રનનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો. જો કે, બુધવારે મેચના પાંચમા દિવસે ભારત ફક્ત 140 રન જ બનાવી શક્યું. આમ દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2-0થી શ્રેણીમાં ભારતનો વ્હાઇટવોશ કર્યો છે.
ટેમ્બા બાવુમાના નેતૃત્વ હેઠળ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે ભારતને 408 રનથી હરાવીને શાનદાર જીત નોંધાવી. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં આ ભારતની સૌથી મોટી હાર હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 489 રન બનાવ્યા અને બીજી ઇનિંગમાં 260/5 પર ઇનિંગ ડિકલેર કરી. ભારત સામે 549 રનનો વિશાળ ટાર્ગેટ હતો.
ભારતીય ટીમ દબાણમાં આવી અને પ્રથમ ઇનિંગમાં માત્ર 201 રન અને બીજા ઇનિંગમાં 140 રન જ બનાવી શકી હતી. આફ્રિકન બોલરોએ બંને ઇનિંગમાં ભારતીય બેટ્સમેનોને સ્થિર થતા અટકાવ્યા હતા. સાઉથ આફ્રિકા માટે સિમોન હાર્મરે બીજી ઇનિંગમાં છ અને મેચમાં નવ વિકેટ લીધી હતી.
South Africa seal a clinical win in Guwahati to complete a series sweep in the #INDvSA Test series 👊#WTC27 📝: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/SoFCQPkNx1
— ICC (@ICC) November 26, 2025
દક્ષિણ આફ્રિકાએ 25 વર્ષ બાદ કર્યો વ્હાઇટવોશ
છેલ્લે 2000માં હેન્સી ક્રોન્જેની આગેવાની હેઠળ દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભારતને 2-0થી હરાવીને વ્હાઇટવોશ કર્યો હતો. પહેલી મેચ મુંબઈમાં રમાઈ હતી જે આફ્રિકન ટીમે ચાર વિકેટથી જીતી હતી. બીજી ટેસ્ટ બેંગલુરુમાં યોજાઈ હતી, જે દક્ષિણ આફ્રિકાએ એક ઇનિંગ અને 71 રનથી જીતી હતી. ત્યારે હવે ટેમ્બા બાવુમાએ કોલકાતા અને ગુવાહાટી ટેસ્ટ જીતીને અને ભારતને શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કરીને હેન્સી ક્રોન્જેના રેકોર્ડની બરાબરી કરી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ કોલકાતા ટેસ્ટ 30 રને જીતી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે