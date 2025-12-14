ટીમ ઈન્ડિયા માટે સૌથી મોટો વિલન સાબિત થયો આ ક્રિકેટર, ત્રીજી T20માંથી થશે બહાર !
IND vs SA 3rd T20 : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીનો ત્રીજો મુકાબલો આજે ધર્મશાળાના HPCA સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:00 વાગ્યે રમાશે. પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી હાલમાં 1-1 થી બરાબર છે.
Trending Photos
IND vs SA 3rd T20 : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ધર્મશાળામાં આજે ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાશે. આ મેચ માટે ભારતીય ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી એક ક્રિકેટરને બહાર કરવામાં આવી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે તે બીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ભારતની હારનો સૌથી મોટો વિલન સાબિત થયો છે.
આ ફ્લોપ ક્રિકેટરને ત્રીજી T20માંથી બહાર કરવામાં આવશે!
ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ આજે ધર્મશાલામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમાનારી ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહને બહાર કરી શકે છે અને તેની જગ્યાએ ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાને લઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે ભારત ચંદીગઢમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી T20 મેચ 101 રનથી હારી ગયું હતું. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે પોતાની ચાર ઓવરમાં 54 રન આપ્યા હતા અને એક પણ વિકેટ લીધી નહોતી. તેનો ઈકોનોમી રેટ 13.50 હતો. તેણે પોતાની ચાર ઓવરમાં નવ વાઈડ બોલ પણ ફેંક્યા હતા.
ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં મોટો ફેરફાર થશે!
ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાને આજે ધર્મશાલામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાએ અત્યાર સુધી ભારત માટે પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં પાંચ વિકેટ લીધી છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેનો શ્રેષ્ઠ બોલિંગ આંકડો 3/33 છે. તેણે ભારત માટે 11 ODIમાં 20 વિકેટ અને બે ટેસ્ટ મેચમાં ચાર વિકેટ પણ લીધી છે.
ટીમ ઇન્ડિયા દબાણ હેઠળ
પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં 2-1ની લીડ મેળવવા માટે ટીમ ઇન્ડિયાએ ધર્મશાલામાં ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જીતવી પડશે. ચંદીગઢમાં બીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 214 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે અક્ષર પટેલને ત્રીજા નંબરે બેટિંગ માટે મોકલ્યો. આ ફેરફારથી બધાને આશ્ચર્ય થયું. પટેલ પોતાની લય શોધવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો અને માત્ર 21 રન બનાવીને આઉટ થયો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ મેચ 51 રનથી જીતી લીધી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે