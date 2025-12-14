Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IND vs SA : જો ભારતે ધર્મશાલામાં આટલા રન બનાવ્યા તો જીત પાક્કી ! સિરીઝમાં 2-1ની મળશે લીડ

IND vs SA 3rd T20 : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ આજે ધર્મશાળાના HPCA સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:00 વાગ્યે રમાશે. પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી હાલમાં 1-1 થી બરાબર છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 14, 2025, 10:34 AM IST

Trending Photos

IND vs SA : જો ભારતે ધર્મશાલામાં આટલા રન બનાવ્યા તો જીત પાક્કી ! સિરીઝમાં 2-1ની મળશે લીડ

IND vs SA 3rd T20 : ધર્મશાલાના HPCA સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રીજી T20 મેચ આજે સાંજે 7:00 વાગ્યે  રમાશે. પાંચ મેચની T20 શ્રેણી હાલમાં 1-1થી બરાબર છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતને જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે ધર્મશાલામાં પહેલા બેટિંગ કરતા કેટલા રન બનાવવા પડશે. જો કે, આ માટે ભારતે ટોસ જીતીને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેવો પડશે.

જો ભારતે ધર્મશાલામાં આટલા રન બનાવ્યા તો જીત પાક્કી ! 

Add Zee News as a Preferred Source

આજ સુધી ધર્મશાલાના HPCA સ્ટેડિયમમાં ક્યારેય T20માં 200થી વધુ રનના ટાર્ગેટ ચેઝ થયો નથી. આનો અર્થ એ થયો કે જો ભારત 200 રનનો આંકડો પાર કરે છે અને 210-215 સુધી પહોંચે છે, તો દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચ જીતવાની તેમની શક્યતા લગભગ 90-100 ટકા હશે. દક્ષિણ આફ્રિકા આ મેદાન પર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી મોટા સફળ રન ચેઝનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2 ઓક્ટોબર, 2015ના રોજ ધર્મશાલાના HPCA સ્ટેડિયમમાં 200 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ભારતને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. આજ સુધી ધર્મશાલાના HPCA સ્ટેડિયમમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ક્યારેય 200થી વધુ રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ નથી.

ધર્મશાલાના HPCA સ્ટેડિયમ ખાતે T20માં સૌથી સફળ રનચેઝ

  • 200/3 (ટાર્ગેટ 200) - દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને 7 વિકેટથી હરાવ્યું (2015)
  • 186/3 (ટાર્ગેટ 184) - ભારતે શ્રીલંકાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું (2022)
  • 157/8 (ટાર્ગેટ 155) - ઓમાને આયર્લેન્ડને 2 વિકેટથી હરાવ્યું (2016)
  • 148/4 (ટાર્ગેટ 147) - ભારતે શ્રીલંકાને 6 વિકેટથી હરાવ્યું (2022)

ભારત શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ રહેશે

જો ભારત દક્ષિણ આફ્રિકાને 210-215 રનનો ટાર્ગેટ આપે છે, તો તેમની જીત લગભગ નિશ્ચિત થઈ જશે. જસપ્રીત બુમરાહ, હાર્દિક પંડ્યા, વરુણ ચક્રવર્તી અને અક્ષર પટેલ સામે 210થી 215 રનના ટાર્ગેટ ચેઝ કરવો દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ખૂબ મુશ્કેલ રહેશે. ધર્મશાલાના HPCA સ્ટેડિયમમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો સૌથી વધુ રન ચેઝ 2022માં શ્રીલંકા સામે હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ 26 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ અહીં રમાયેલી T20 મેચમાં શ્રીલંકાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. તે મેચમાં ભારતે 184 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કર્યો હતો. શ્રીલંકા સામેની તે મેચમાં શ્રેયસ ઐયરે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. શ્રેયસ ઐયરે 44 બોલમાં અણનમ 74 રન બનાવ્યા હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Ind vs SAIND vs SA 3rd T20Team IndiaSuryakumar Yadav

Trending news