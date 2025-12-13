3 સદી, 3 ફિફ્ટી અને 995 રન... ત્રીજી ટી20માં શુભમન ગિલની જગ્યા લેશે આ ખતરનાક બેટ્સમેન !
ગિલ એશિયા કપ 2025થી T20 ટીમનો નિયમિત ભાગ છે, પરંતુ તેનું પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ પર ખરું ઉતર્યું નથી. 2025માં અત્યાર સુધી તેણે 14 ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 263 રન બનાવ્યા છે અને એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. આ જ કારણ હોઈ શકે છે કે તેને ત્રીજી T20 માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી શકે છે.
Trending Photos
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચાલી રહેલી T20 શ્રેણીમાં અત્યાર સુધીમાં બે મેચ રમાઈ છે. પહેલી મેચ ભારતે જીતી હતી, જ્યારે બીજી મેચ મુલાકાતી દક્ષિણ આફ્રિકાએ જીતી હતી. શ્રેણી 1-1થી બરાબર છે, જેના કારણે ત્રીજી મેચ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે. મુલ્લાનપુરમાં મળેલી હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં મોટો ફેરફાર લગભગ નિશ્ચિત છે. આ ફેરફાર ઓપનિંગ બેટ્સમેનને લગતો છે. અગાઉની બે મેચમાં નિષ્ફળ રહેલા ગિલને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી બહાર કરી શકાય છે.
શુભમન ગિલના સ્થાને બેન્ચ પર બેઠેલા ખેલાડીનું નામ લેવાનું વિચારાઈ રહ્યું છે. આ એ જ ખેલાડી છે જેણે પોતાની T20 કારકિર્દીમાં ત્રણ અડધી સદી અને ત્રણ સદી ફટકારી છે અને પહેલા બોલે ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકારવા માટે જાણીતો છે. ગિલનું આઉટિંગ આવતા વર્ષે 2026માં થનારા T20 વર્લ્ડ કપને કારણે પણ હોઈ શકે છે, અને ભારતીય ટીમ આવી મોટી ઇવેન્ટની તૈયારીઓ વચ્ચે કોઈ મોટું જોખમ લેવા માટે અનિચ્છા ધરાવે છે. ગિલે તેની છેલ્લી 14 ઇનિંગ્સમાં એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. તે બીજી T20માં પહેલા જ બોલે આઉટ થયો હતો. આ જ કારણ છે કે ધર્મશાળામાં રમાનારી ત્રીજી T20 માટે તેને બેન્ચ પર બેસવું પડી શકે છે.
ધરમશાળામાં HPCA સ્ટેડિયમ, જ્યાં ત્રીજી T20I રમાશે તે તેના સુંદર લેન્ડસ્કેપ્સ તેમજ તેની બેટિંગ માટે જાણીતું છે. પિચ સારી ઉછાળ આપે છે અને ટૂંકી બાઉન્ડ્રી બોલરો માટે મુશ્કેલ બનાવે છે. આવી સ્થિતિમાં ટીમ ઇન્ડિયાને એક એવા બેટ્સમેનની જરૂર છે જે ઝડપથી સ્કોર કરી શકે અને પાવરપ્લેમાં દબાણ બનાવી શકે. સંજુ સેમસન આ માટે એક સારો વિકલ્પ છે અને ગિલની જગ્યાએ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેનો સમાવેશ થવાની તૈયારીમાં છે.
સંજુ સેમસનને તક આપવાની માંગ તીવ્ર બની
ગિલના ખરાબ ફોર્મ વચ્ચે ચાહકો અને ક્રિકેટ નિષ્ણાતો સતત સંજુ સેમસનને તક આપવાની માંગ કરી રહ્યા છે. સેમસનએ 2024-25 સીઝનમાં ઓપનર તરીકે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે T20 ફોર્મેટમાં માત્ર થોડી મેચોમાં ત્રણ સદી ફટકારીને પોતાની ક્ષમતા દર્શાવી. જો કે, ગિલને વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા પછી સેમસનને શરૂઆતમાં મધ્યમ ક્રમમાં બઢતી આપવામાં આવી હતી અને પછી પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, ટીમ મેનેજમેન્ટે હવે પોતાનો વિચાર બદલી નાખ્યો છે અને સંજુ આગામી મેચમાં અભિષેક સાથે ઓપનિંગ કરતો જોવા મળી શકે છે.
સંજુના આંકડા ગિલ કરતા સારા
1 જુલાઈ, 2024થી ઓપનર તરીકે શુભમન ગિલે 21 ટી20 મેચોમાં 29.76ની સરેરાશથી 506 રન બનાવ્યા છે અને 2 અડધી સદી ફટકારી છે, જ્યારે સંજુએ 13 ટી20 મેચ રમી છે અને ત્રણ સદી સાથે 417 રન બનાવ્યા છે. સંજુની સરેરાશ ગિલ (34.75) કરતા સારી છે, જ્યારે તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ પણ ગિલ કરતા ઘણો સારો છે.
ત્રીજી ટી20 મેચ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઇંગ 11
અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ
બેન્ચ: શુભમન ગિલ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, વોશિંગ્ટન સુંદર
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે