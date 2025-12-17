Prev
IND vs SA : આજે લખનૌમાં ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચોથી T20... કોણ મારશે બાજી ?

IND vs SA 4th T20 : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે આજે લખનૌમાં ચોથી T20 મેચ રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા શ્રેણી જીતવાના ટાર્ગેટ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ મેચમાં કોણ બાજી મારશે. 

Dec 17, 2025, 04:17 PM IST

IND vs SA : આજે લખનૌમાં ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચોથી T20... કોણ મારશે બાજી ?

IND vs SA 4th T20 : આજે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીનો ચોથો મુકાબલો રમાશે. બંને ટીમો લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે ટકરાશે. ભારત શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે. સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની ટીમ જીત સાથે શ્રેણી પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીમાં રહેવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

હેડ-ટુ-હેડ મુકાબલામાં કોનું પલડું ભારે ?

અત્યાર સુધી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા T20માં 34 વખત આમને-સામને થયા છે. ટીમ ઇન્ડિયા આમાંથી 20 મેચ જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા 13 મેચ જીતી છે. એક મેચ ડ્રો રહી. બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી નવ T20 મેચમાંથી, ભારત સાત વખત જીત્યું છે.

ચોથી T20માં કોણ મારશે બાજી ?

આ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું પલડું ભારે છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ ચોક્કસપણે લખનૌની પીચ પર ભારતને સખત લડાઈ આપી શકે છે, પરંતુ ભારત પાસે જીતવાની વધુ તક છે. આ મેચ 60-40ની મેચ છે એમ કહેવું ખોટું નહીં હોય.

એકાના સ્ટેડિયમ પીચ રિપોર્ટ

આજે સાંજે લખનૌમાં ઠંડી અને ધુમ્મસભરી સ્થિતિની અપેક્ષા છે. મેચની શરૂઆતમાં ઝાકળ પડવાની શક્યતા છે. જોકે, આ મેદાન પર રમાયેલી તાજેતરની T20 મેચોમાં મોટો સ્કોર થયો નથી. નવો બોલ શરૂઆતમાં ઝડપી બોલરો માટે સ્વિંગ પૂરો પાડે છે, પરંતુ એકવાર બોલ જૂનો થઈ જાય, પછી સ્પિનરો મદદ મળે છે. તેથી આપણે ફરી એકવાર લખનૌમાં ઓછા સ્કોરવાળી મેચ જોઈ શકીએ છીએ.

ચોથી T20 માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન : અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે/વોશિંગ્ટન સુંદર, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ અને વરુણ ચક્રવર્તી.

ચોથી T20 માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન : ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), એડન માર્કરમ (કેપ્ટન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફેરેરા, જ્યોર્જ લિન્ડે, માર્કો જેન્સેન, કોર્બિન બોશ, એનરિચ નોર્ટજે અને ઓટનીલ બાર્ટમેન.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે.

