ગુજરાતી ન્યૂઝSports

આ 5 ખેલાડીઓએ કપાવ્યું ટીમ ઈન્ડિયાનું નાક, ક્રિકેટના મેદાન પર જોવો પડ્યો સૌથી શરમજનક દિવસ

IND vs SA 2nd Test : દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચમાં ભારતની 408 રનથી કારમી હાર થઈ છે. બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભારતની શરમજનક હાર થઈ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:12 PM IST

IND vs SA 2nd Test : ભારતીય ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ થઈ ગઈ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે મેચની શ્રેણીની બીજી મેચ 408 રનથી જીતી લીધી. આ ટીમ ઈન્ડિયાની સૌથી મોટી ટેસ્ટ હાર છે. આ જીત સાથે દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે મેચની શ્રેણી 2-0થી જીતી લીધી. ત્યારે ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં ભારતની હાર માટે જવાબદાર એ પાંચ ખેલાડીઓ વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

સાઈ સુદર્શન

નંબર-3 બેટ્સમેન ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ બેટ્સમેન છે. રાહુલ દ્રવિડ અને ચેતેશ્વર પૂજારા જેવા દિગ્ગજ આ સ્થાન પર રમતા હતા. સાઈ સુદર્શને ત્રીજા નંબર પર ભારતને સતત નિરાશ કર્યું છે. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 15 રન અને બીજી ઇનિંગમાં 14 રન બનાવ્યા હતા.

રિષભ પંત

કેપ્ટન રિષભ પંત ભારતીય ટીમની હારમાં સૌથી મોટા ખલનાયકોમાંનો એક હતો. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં આવતાની સાથે જ પોતાની વિકેટ ફેંકી દીધી. બોલરો માટે પિચ ખાસ મદદરૂપ નહોતી, પરંતુ તેમ છતાં પંતે ક્રીઝની બહારથી મોટો શોટ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો અને આઉટ થયો.

ધ્રુવ જુરેલ

ધ્રુવ જુરેલે દક્ષિણ આફ્રિકા એ સામે શાનદાર બેટિંગ કરી. આ મેચમાં તેને શુભમન ગિલની જગ્યાએ રમવાની તક આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તે કોઈ પ્રગતિ કરી શક્યો નહીં. તે પહેલી ઇનિંગમાં રન બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયો અને બીજી ઇનિંગમાં ફક્ત બે રન બનાવીને આઉટ થયો.

કેએલ રાહુલ

કેએલ રાહુલ જે ભારતીય ટીમનો સૌથી અનુભવી બેટ્સમેન છે. દબાણ હેઠળ તેની પાસેથી મોટી ઇનિંગની અપેક્ષા હતી. રાહુલે સંપૂર્ણપણે નિરાશ કર્યા, પહેલી ઇનિંગમાં 22 રન બનાવ્યા અને બીજી ઇનિંગમાં ફક્ત 6 રન બનાવ્યા.

નીતીશ કુમાર રેડ્ડી

નીતીશ કુમાર રેડ્ડી આ મેચ ઓલરાઉન્ડર તરીકે રમી રહ્યો હતો. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 10 રન બનાવ્યા અને બીજી ઇનિંગમાં ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થયો. તેણે 10 ઓવર ફેંકી અને એક પણ બેટ્સમેનને આઉટ ના કરી શક્યો.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Ind vs SATeam IndiaGuwahati TestRishabh PantKL Rahul

