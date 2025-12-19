હાર્દિક-તિલકના તૂફાન બાદ, ચક્રવર્તીનું 'ચક્રવ્યૂહ'માં ફસાયું સાઉથ આફ્રિકા; અમદાવાદમાં જીતની સાથે સિરીઝ પર ટીમ ઈન્ડિયાનો કબજો
IND vs SA: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની 5મી T20 મેચ પૈસા વસૂલ સાબિત થઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાની ધમાકેદાર બેટિંગ બાદ મેદાન પર જાદુઈ બોલિંગ પણ જોવા મળી. ક્વિન્ટન ડી કોકે શાનદાર શરૂઆત કરીને મેચમાં પ્રાણ ફૂંક્યા હતા, પરંતુ તેને બીજા કોઈ બેટ્સમેનનો સાથ મળ્યો નહીં. ભારતે છેલ્લી મેચ 30 રનથી જીતીને સિરીઝ પર 3-1થી કબજો જમાવ્યો છે. ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 232 રનનો પહાડ જેવો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો, જેમાં હાર્દિક પંડ્યા અને તિલક વર્મા વચ્ચે તૂફાની પાર્ટનરશિપ જોવા મળી હતી.
ભારત ટોસ હાર્યું પણ જોવા મળી શાનદાર બેટિંગ
ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચમાં ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરી હતી. ભારતીય બેટ્સમેનો જાણે ભૂખ્યા સિંહની જેમ બોલરો પર તૂટી પડ્યા હતા. શરૂઆતમાં અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસને આક્રમક બેટિંગ કરી. અભિષેકે 21 બોલમાં 34 રન બનાવ્યા, જ્યારે સેમસને 22 બોલમાં 37 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
ત્યારબાદ મેદાન પર તિલક વર્મા અને હાર્દિક પંડ્યાનો દબદબો જોવા મળ્યો. બન્નેએ વિસ્ફોટક અડધી સદી ફટકારીને દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરોને લાચાર કરી દીધા હતા. આ બન્નેની શાનદાર ઈનિંગના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્કોર 231 રન સુધી પહોંચ્યો હતો.
હાર્દિકની બીજી સૌથી ઝડપી અડધી સદી
હાર્દિક પંડ્યાનું નામ T20 ઇન્ટરનેશનલમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારવાના મામલે હવે બીજા નંબરે આવી ગયું છે. હાર્દિકે માત્ર 16 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી દીધી છે. હાર્દિકે માત્ર 25 બોલમાં 63 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી, જેમાં 5 છગ્ગા અને 5 ચોગ્ગા જોવા મળ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પણ પહાડ જેવા લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા પાવરપ્લેમાં જીતનો પાયો નાખી દીધો હતો, પરંતુ બુમરાહ અને ચક્રવર્તીએ મેચ પલટી નાખી.
બુમરાહનો 'બ્રેક થ્રુ'
ટીમ ઈન્ડિયા માટે ક્વિન્ટન ડી કોક મુશ્કેલી ઊભી કરી રહ્યો હતો. ડી કોકે પણ 30 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી દીધી હતી અને અટકવાનું નામ નહોતો લઈ રહ્યો. આ સમયે બુમરાહ આવ્યો અને તેણે ક્વિન્ટન ડી કોકને પોતાની જાળમાં ફસાવ્યો અને પોતે જ કેચ પકડી લીધો. ડી કોક 65 રન બનાવીને આઉટ થયો, જ્યારે બ્રેવિસે 31 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
બુમરાહ પછી હાર્દિક અને વરુણ ચક્રવર્તી એક્શનમાં આવ્યા હતા. બુમરાહે 2 જ્યારે ચક્રવર્તીએ 4 વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી. હાર્દિક પંડ્યા અને અર્શદીપ સિંહના ફાળે 1-1 વિકેટ આવી હતી.
