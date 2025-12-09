હાર્દિક પંડ્યા તોડશે શાહિદ આફ્રિદીનો મોટો રેકોર્ડ, માત્ર બે ડગલાં જ દૂર
ભારતનો સ્ટાર ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યા 100 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ મેળવવાથી માત્ર બે વિકેટ દૂર છે. આ સિદ્ધિ હાંસલ કરીને તે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર બીજો ભારતીય બોલર બનશે. હાર્દિક પાસે શાહિદનો રેકોર્ડ તોડવાની પણ તક છે.
સ્ટાર ભારતીય ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા લગભગ બે મહિના પછી ભારતીય ટીમ માટે વાપસી કરશે. એશિયા કપ દરમિયાન થયેલી ઈજાને કારણે બે મહિનાથી વધુ સમય માટે બહાર રહેલો હાર્દિક દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પાંચ મેચની ઘરઆંગણેની T20 શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમમાં પાછો ફરશે. જો હાર્દિક પંડ્યા દક્ષિણ આફ્રિકા T20 શ્રેણીમાં એક વિકેટ લે છે, તો તે પાકિસ્તાનના દિગ્ગજ શાહિદ આફ્રિદીનો T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ તોડી નાખશે.
હાર્દિક પંડ્યાએ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 98 વિકેટ લીધી છે. તે 100 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ પૂર્ણ કરવાથી માત્ર બે વિકેટ દૂર છે. આ સિદ્ધિ મેળવીને તે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં આવું કરનાર બીજો ભારતીય બોલર બનશે. હાર્દિક પંડ્યા ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 100 વિકેટ લેનાર 31મો બોલર પણ બનશે. જો તે 2000 રન અને 100 વિકેટ બંને પૂર્ણ કરે છે, તો તે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં આ ડબલ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બનશે.
એક તેજસ્વી બેટ્સમેન અને ફાસ્ટ બોલર હાર્દિક ડાબા પગમાં સ્નાયુની ઈજાને કારણે એશિયા કપ ફાઇનલમાં રમી શક્યો નહીં. ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી તે તાજેતરમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં પાછો ફર્યો હતો અને બેસ્ટ ફોર્મમાં છે. હાર્દિક ટીમના એક દિવસ પહેલા કટક પહોંચ્યો હતો અને બારાબતી સ્ટેડિયમમાં એકલા પ્રેક્ટિસ કરી હતી. તેણે સોમવારે વૈકલ્પિક સેશનમાં ભાગ લીધો નહોતો, પરંતુ કેપ્ટને પુષ્ટિ આપી હતી કે તે અને શુભમન ગિલ પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ છે.
