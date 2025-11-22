IND vs SA: શુભમન ગિલ બહાર થયો તો વનડે સિરીઝમાં કોણ સંભાળશે કેપ્ટનશીપ? સામે આવ્યા 3 નામ
Shubman Gill: ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી 2 મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝની વચ્ચે શુભમન ગિલ વિશે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. તે વનડે સિરીઝમાંથી લગભગ બહાર થઈ ચૂક્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, તેની જગ્યાએ કોણ કેપ્ટનશીપ સંભાળશે? આ યાદીમાં 3 મોટા નામ સામે આવ્યા છે. ગિલને કોલકાતા ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ગરદનમાં ખેંચાણ (સ્પેઝમ) થયું હતું.
Shubman Gill: ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે 2 મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝ રમાઈ રહી છે. સિરીઝની બીજી મેચ 22 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ ગઈ છે. ટેસ્ટ પછી વનડે સિરીઝ રમાશે. 3 મેચોની આ સિરીઝમાંથી શુભમન ગિલ બહાર થઈ શકે છે, કારણ કે તે હજી સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈ શક્યો નથી. તેની ગરદનમાં ઈજા છે, તેથી તે બીજી મેચ પણ નથી રમી રહ્યો. આવી સ્થિતિમાં, શુભમન ગિલનું બહાર થવું લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. તેની જગ્યાએ કેપ્ટનશીપની રેસમાં 3 નામ સામે આવ્યા છે.
ગિલની જગ્યા કોણ લેશે?
'ટાઈમ્સ ઑફ ઈન્ડિયા' સાથે વાત કરતા બીસીસીઆઈના એક સૂત્રએ જણાવ્યું કે, “કમનસીબે, ગિલ સાઉથ આફ્રિકા સામેની ત્રણ વનડે મેચોની સિરીઝ માટે પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. નિષ્ણાતોએ તેને વધુ આરામ કરવાની સલાહ આપી છે અને બીસીસીઆઈની મેડિકલ ટીમ તેના પર નજર રાખી રહી છે.”
રિપોર્ટ અનુસાર, શુભમન ગિલ સાઉથ આફ્રિકા સામેની વનડે સિરીઝમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. તે 5 મેચની T-20 સિરીઝમાં વાપસી કરી શકશે. આવી સ્થિતિમાં, સાઉથ આફ્રિકા સામેની 3 મેચની વનડે સિરીઝ માટે કેપ્ટનશીપની રેસમાં શુભમન ગિલ, અક્ષર પટેલ અને ઋષભ પંતના નામ સામેલ થયા છે. ગુવાહાટી ટેસ્ટ મેચમાં પણ શુભમન ગિલની જગ્યાએ ઋષભ પંત કેપ્ટનશીપ સંભાળી રહ્યો છે. હાલમાં વનડે સિરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. પરંતુ સાઉથ આફ્રિકાએ વનડે અને ટી-20 સિરીઝ માટે પોતાની ટીમ જાહેર કરી દીધી છે.
પહેલી મેચમાં થયો હતો દુખાવો
કોલકાતામાં રમાયેલી પહેલી મેચમાં શુભમન ગિલ જ્યારે બેટિંગ માટે આવ્યો ત્યારે તેને ગરદનમાં દુખાવો થયો હતો. આ કારણે તે 3 બોલ રમીને રિટાયર્ડ હર્ટ થયો હતો. આ પછી બીજી ઈનિંગમાં પણ તે બેટિંગ કરવા આવ્યો ન હતો. ગિલને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને તે હજી સુધી ફિટ થઈ શક્યો નથી.
