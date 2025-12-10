IND vs SA : બુમરાહે બ્રેવિસને નો-બોલ પર કર્યો આઉટ ? અમ્પાયરિંગ પર ઉઠ્યા સવાલ...જાણો શું છે નિયમ
IND vs SA : કટક T20માં જસપ્રીત બુમરાહે ડેવાલ્ડ બ્રેવિસને જે બોલ પર આઉટ કર્યો હતો તેના પર સવાલ ઉઠ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે તે નો-બોલ હતો, છતાં બ્રેવિસને આઉટ આપવામાં આવ્યો. ત્યારે આ અંગે ક્રિકેટની રુલ બુક શું કહે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ 9 ડિસેમ્બરે કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ભારતે 101 રનથી જીત મેળવી હતી. આ મેચમાં જસપ્રીત બુમરાહે ડેવાલ્ડ બ્રેવિસને જે રીતે આઉટ કર્યો તેના પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
જસપ્રીત બુમરાહે 10મી ઓવરના બીજા બોલ પર બ્રેવિસને આઉટ કરીને પોતાની 100મી T20 વિકેટ લીધી. બુમરાહના બેક-ઓફ-લેન્થ બોલ પર બ્રેવિસ શોટ ચૂક્યો અને બોલ હવામાં ગયો જેને સૂર્યકુમાર યાદવે એક્સટ્રા કવર પર કેચ કર્યો.
JUST BECAUSE I AM AN INDIAN AND SUPPORT INDIAN TEAM
BUT THAT DOESN'T MEAN I WILL TOLERATE SUCH PATHETIC DECISIONS
IT WAS CLEAR NOT OUT
DEWALD BREVIS UNFORTUNATELY GETS ROBBED BY PATHETIC UMPIRES
SUCH ERRORS ARE EMBARRASSING IN ERA OF TECHNOLOGY #INDvsSA #INDvSA pic.twitter.com/pDPjb1fqKl
— Meet (@Meet_Unfiltered) December 9, 2025
રિપ્લેમાં જોવા મળ્યું કે બુમરાહનો આગળનો પગ થોડો આગળ હતો, પરંતુ થર્ડ અમ્પાયરે બોલને કાયદેસર ઠેરવ્યો, ભારતની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો. આ સિદ્ધિ સાથે બુમરાહ ત્રણેય આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાં 100 વિકેટ લેનાર વિશ્વનો પાંચમો બોલર બન્યો.
Mujhe thoda biasness feel hua umpiring me - clearly no ball tha.
But, yes! Wo Jasprit Bumrah ki gend kya hi ache length pe giri thi!
Kya ye Dewald Brevis ke sath sahi hua?#INDvsSA #T20I pic.twitter.com/7XFYCpK79W
— Akram Khan (@akramkhanpro) December 9, 2025
જો કે, સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા યુઝર્સે આ અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા, કેટલાકે કહ્યું હતું કે બુમરાહનો બોલ નો-બોલ હતો, છતાં અમ્પાયરે તેને જોયો પણ નહોતો.
Dewald Brevis is not out 😭 it’s no ball pic.twitter.com/FYAEjimhOP
— Prakash (@definitelynot05) December 9, 2025
ફૂટ નો-બોલ માટે શું છે નિયમ ?
ક્રિકેટ એક્ટ બનાવતી સંસ્થા MCC (મેલબોર્ન ક્રિકેટ ક્લબ) નિયમ 21.5માં ફૂટ નો-બોલ માટેના નિયમો આપ્યા છે. નિયમ 21.5 અનુસાર, બોલને માન્ય (ફેર ડિલિવરી) ગણવા માટે બોલરનું સ્ટેપિંગ મહત્વપૂર્ણ છે. ડિલિવરી સ્ટ્રાઇડ દરમિયાન બોલરનો પાછળનો પગ રિટર્ન ક્રીઝની અંદર હોવો જોઈએ અને તેને સ્પર્શ ન કરવો જોઈએ.
આ દરમિયાન આગળના પગનો અમુક ભાગ ભલે તે જમીન પર હોય કે હવામાં પોપિંગ ક્રીઝની પાછળ હોવો જોઈએ અને રીટર્ન ક્રીઝની દિશામાં મિડલ-સ્ટમ્પ લાઇનની એ જ બાજુ હોવું જોઈએ. જો આ ત્રણ શરતો પૂરી ન થાય, તો અમ્પાયરે નો-બોલ આપવો જોઈએ.
