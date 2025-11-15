Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IND vs SA : ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, કેપ્ટન ગિલને અચાનક છોડવું પડ્યું મેદાન, જાણો શું છે કારણ

IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે કોલકાતામાં પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. બીજા દિવસના પહેલા સેશનમાં ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. વોશિંગ્ટન સુંદરના આઉટ થયા પછી રમવા આવેલ કેપ્ટન શુભમન ગિલને અચાનક મેદાન છોડવું પડ્યું છે.  

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:40 AM IST

Trending Photos

IND vs SA : ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, કેપ્ટન ગિલને અચાનક છોડવું પડ્યું મેદાન, જાણો શું છે કારણ

IND vs SA : ટીમ ઈન્ડિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી કોલકાતા ટેસ્ટ મેચમાં યજમાન ટીમની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. કોલકાતા ટેસ્ટના પહેલા દાવ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલને મેદાન છોડીને જવું પડ્યું હતું. ગિલ દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનર હાર્મરને બાઉન્ડ્રી ફટકારવામાં સફળ રહ્યો, પરંતુ પછી ગરદનમાં દુખાવો થયો. જેના કારણે તેને અધવચ્ચે જ મેદાન છોડીને જવું પડ્યું. 

ગિલ ગરદનની સમસ્યાને કારણે મેદાનની બહાર

Add Zee News as a Preferred Source

શુભમન ગિલને ગરદનની સમસ્યાનો અનુભવ થયા પછી ટીમના ફિઝિયો તેની તપાસ કરવા માટે મેદાનમાં ગયા. ગિલની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી ફિઝિયોએ તેને મેદાનની બહાર લઈ જવાનું નક્કી કર્યું. ગિલનો મેદાન છોડીને જતો વીડિયો તેના દુ:ખાવાની સમસ્યા દર્શાવે છે.

 

— Devesh Pandey (@devveshpandey) November 15, 2025

 

Respect is Earned not begged.pic.twitter.com/1omBSFsIgP

— i (@arrestshubman) November 15, 2025

શુભમન ગિલની સમસ્યા કેટલી ગંભીર ?

શુભમન ગિલ રિટાયર્ડ હર્ટ થયો ત્યારે તે 3 બોલમાં 4 રન બનાવીને રમી રહ્યો હતો. ગિલની નવી સમસ્યાની ગંભીરતા તેની તપાસ પછી જ જાણી શકાશે. આશા છે કે સમસ્યા ખૂબ ગંભીર નથી અને તે મેચમાં વધુ બેટિંગ કરી શકશે, જેની ભારતીય ટીમને જરૂર છે. કોલકાતા ટેસ્ટમાં, ભારતનો સ્કોર 79 હતો ત્યારે શુભમન ગિલ રિટાયર્ડ હર્ટ થયો હતો. અગાઉ, ભારતે પ્રથમ ઇનિંગમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 159 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Ind vs SAind vs sa kolkata testShubman GillShubman Gill injury

Trending news