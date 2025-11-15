IND vs SA : ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, કેપ્ટન ગિલને અચાનક છોડવું પડ્યું મેદાન, જાણો શું છે કારણ
IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે કોલકાતામાં પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. બીજા દિવસના પહેલા સેશનમાં ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. વોશિંગ્ટન સુંદરના આઉટ થયા પછી રમવા આવેલ કેપ્ટન શુભમન ગિલને અચાનક મેદાન છોડવું પડ્યું છે.
IND vs SA : ટીમ ઈન્ડિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી કોલકાતા ટેસ્ટ મેચમાં યજમાન ટીમની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. કોલકાતા ટેસ્ટના પહેલા દાવ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલને મેદાન છોડીને જવું પડ્યું હતું. ગિલ દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનર હાર્મરને બાઉન્ડ્રી ફટકારવામાં સફળ રહ્યો, પરંતુ પછી ગરદનમાં દુખાવો થયો. જેના કારણે તેને અધવચ્ચે જ મેદાન છોડીને જવું પડ્યું.
ગિલ ગરદનની સમસ્યાને કારણે મેદાનની બહાર
શુભમન ગિલને ગરદનની સમસ્યાનો અનુભવ થયા પછી ટીમના ફિઝિયો તેની તપાસ કરવા માટે મેદાનમાં ગયા. ગિલની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી ફિઝિયોએ તેને મેદાનની બહાર લઈ જવાનું નક્કી કર્યું. ગિલનો મેદાન છોડીને જતો વીડિયો તેના દુ:ખાવાની સમસ્યા દર્શાવે છે.
After hitting a boundary, captain Shubman Gill experienced neck pain, which led to him heading to the dressing room with the physio; Gill retired hurt. #INDvsSA #EdenGardens pic.twitter.com/XZpjf2oJI0
— Devesh Pandey (@devveshpandey) November 15, 2025
Listen to the crowd’s roar when Shubman Gill was walking back to the pavilion and Rishabh Pant was coming to the crease.
Respect is Earned not begged.pic.twitter.com/1omBSFsIgP
— i (@arrestshubman) November 15, 2025
શુભમન ગિલની સમસ્યા કેટલી ગંભીર ?
શુભમન ગિલ રિટાયર્ડ હર્ટ થયો ત્યારે તે 3 બોલમાં 4 રન બનાવીને રમી રહ્યો હતો. ગિલની નવી સમસ્યાની ગંભીરતા તેની તપાસ પછી જ જાણી શકાશે. આશા છે કે સમસ્યા ખૂબ ગંભીર નથી અને તે મેચમાં વધુ બેટિંગ કરી શકશે, જેની ભારતીય ટીમને જરૂર છે. કોલકાતા ટેસ્ટમાં, ભારતનો સ્કોર 79 હતો ત્યારે શુભમન ગિલ રિટાયર્ડ હર્ટ થયો હતો. અગાઉ, ભારતે પ્રથમ ઇનિંગમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 159 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું.
