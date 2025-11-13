IND vs SA : 2 પેસર, 3 સ્પિનર... કોલકાતા ટેસ્ટમાં અક્ષર પટેલના રમવા પર સસ્પેન્સ, આવી હશે ભારતની પ્લેઈંગ-11
IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 14 નવેમ્બરથી કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. આ મેચ માટે ભારતીય ટીમની પ્લેઇંગ 11 લગભગ નક્કી થઈ ગઈ છે.
Trending Photos
IND vs SA : કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્લેઈંગ ઈલેવન અંગે મોટો નિર્ણય લેવો પડ્યો છે. અત્યાર સુધીના અપડેટ્સ અનુસાર, અક્ષર પટેલ આ મેચમાંથી બહાર થઈ શકે છે. નીતિશ રેડ્ડીને પણ બહાર છે. ધ્રુવ જુરેલ ટીમમાં રમશે તે નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે, જ્યારે રિષભ પંત પણ રમશે.
આ સ્થિતિમાં, એવું માની શકાય છે કે ટીમ ઈન્ડિયા 14 નવેમ્બરથી કોલકાતામાં શરૂ થનારી ટેસ્ટમાં બે પેસર અને ત્રણ સ્પિનરો સાથે મેદાનમાં ઉતારશે. આનો અર્થ એ થયો કે તે જ ટીમ કોલકાતા ટેસ્ટમાં રમતી જોવા મળશે જે તાજેતરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે દિલ્હી ટેસ્ટમાં રમી હતી. નીતિશ રેડ્ડી તે ટેસ્ટમાં રમ્યો હતો, પરંતુ તે કોલકાતામાં રમશે નહીં.
નીતિશ રેડ્ડી કોલકાતા ટેસ્ટમાંથી કેમ બહાર ?
બુધવારે મોડી સાંજે, સમાચાર આવ્યા કે નીતિશ રેડ્ડીને પ્રથમ ટેસ્ટ માટે ભારતીય ટીમમાંથી રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. તે હવે રાજકોટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા A સામેની વન-ડે શ્રેણી માટે ભારત A ટીમમાં જોડાશે અને A શ્રેણી પૂરી થયા પછી બીજી ટેસ્ટ પહેલા ટીમમાં ફરી જોડાશે.
નીતિશ રેડ્ડી તાજેતરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં રમ્યો હતો, જ્યાં તેને ઘણી તકો મળી નહોતી. બેટથી તેણે બે મેચમાં 43ની સરેરાશથી ફક્ત 43 રન બનાવ્યા હતા. તેણે દિલ્હી ટેસ્ટમાં બોલિંગ કરી નહોતી, જ્યારે અમદાવાદ ટેસ્ટમાં તેણે ચાર ઓવર ફેંકી હતી અને 16 રન આપ્યા હતા.
એવું માનવામાં આવે છે કે ટીમ ઈન્ડિયાના કોમ્બિનેશન (રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ)ને જોતાં, નીતિશને બોલિંગ કરવાની તક ભાગ્યે જ મળશે. આ જ કારણ છે કે તે કોલકાતા ટેસ્ટમાંથી ગેરહાજર રહેશે. જોકે, બીજી બાજુ, નીતિશ રેડ્ડી ત્રીજા ઝડપી બોલરની ભૂમિકા ભજવી શક્યો હોત અને તેની ગેરહાજરી ભારતીય ટીમ માટે નોંધપાત્ર ખામી બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે