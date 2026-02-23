હાર્દિક પંડ્યા આઉટ થતાં જ ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્માએ પાડી તાળીઓ, વીડિયો થયો વાયરલ
IND vs SA : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8માં 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને 76 રનથી હરાવ્યું હતું. હાર્દિક પંડ્યાના આઉટ થયા પછી તાળીઓ પાડવા બદલ તેની ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્માને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવામાં આવી રહી છે.
Trending Photos
IND vs SA : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સુપર 8 મેચ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં હાર્દિક પંડ્યાનું પણ નિરાશાજનક પ્રદર્શન રહ્યું હતું. હાર્દિક બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં નિષ્ફળ ગયો. હાર્દિકના આઉટ થયા પછી મહિકા શર્માએ તાળીઓ પાડી, જેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ચાહકો મહિકાને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે.
મહિકા શર્માએ તાળીઓ પાડી
આ મેચમાં ભારતીય ટીમ 188 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરી રહી હતી. 15મી ઓવરના પહેલા બોલ પર હાર્દિક પંડ્યાએ કેશવ મહારાજની બોલિંગ પર છગ્ગો મારવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બાઉન્ડ્રી લાઇન પર કેચ થઈ ગયો. હાર્દિકના આઉટ થયા પછી મહિકા શર્મા તાળીઓ પાડતી જોવા મળી હતી.
હાર્દિકની બેટિંગ નિરાશાજનક હતી અને હાર્દિકના આઉટ થયા પછી ભારતીય ટીમ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ હતી. આ સમયે મહિકા શર્માએ તાળીઓ પાડી, જેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો. હવે, આ ઘટના બાદ મહિકાને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવામાં આવી રહી છે.
હાર્દિક પંડ્યા આ મેચની પ્રથમ ઇનિંગમાં નિષ્ફળ ગયો. તેણે 4 ઓવરમાં 45 રન આપ્યા અને કોઈ વિકેટ લીધી નહીં, જ્યારે 7 નંબર પર બેટિંગ કરતા હાર્દિક પંડ્યાએ 17 બોલમાં 18 રન બનાવ્યા. તે બંને વિભાગમાં નિષ્ફળ ગયો.
seriously... what was mahieka sharma clapping for? i could have understand if hardik was out after playing a good knock but he got out on 18 off 17 balls. pic.twitter.com/jfTZGeGS39
— sigma (@desisigma) February 23, 2026
દક્ષિણ આફ્રિકાએ 76 રનથી મેચ જીતી લીધી
આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 20 ઓવરમાં 187/7 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે 35 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા, જ્યારે ડેવિડ મિલરે પણ 35 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ભારતીય ટીમ 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે