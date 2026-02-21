Ind Vs SA Match: સુપર 8ની બીજી મેચમાં કોણ કોના પર પડશે ભારે, આંકડા પર નાખો એક નજર
Ind Vs SA Head To Head: આવતી કાલે એટલે કે 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા સામે સાંજે 7 વાગ્યે મેચ રમાશે. 2024ની ફાઈનલમાં પણ બન્ને ટીમો સામે હતી, ત્યારે ભારતે સાઉથ આફ્રિકાને પછાડી ટ્રોફી પોતાના નામે કરી હતી.
Ind Vs SA Head To Head: ભારત T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર 8 તબક્કામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી મેચ શરૂઆત કરશે. 2024 વર્લ્ડ કપના બે ફાઇનલિસ્ટ ફરી એકવાર એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ રવિવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
સુપર 8ના ગ્રુપ Aમાં ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા, બે વખતના ચેમ્પિયન વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને ઝિમ્બાબ્વેનો સમાવેશ થાય છે. ચારેય ટીમો પ્રથમ તબક્કામાં પોતાના ગ્રુપમાં ટોચ પર રહી હતી.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં ભારતનો ઉપર
આ બંને ટીમો વચ્ચેનો 36મી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાશે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 35 મેચમાંથી, ભારતે 21 જીતી છે, જ્યારે સાઉથ આફ્રિકાએ 13, જેમાં એક મેચ ડ્રો રહી છે.
ભારત T20 વર્લ્ડ કપમાં પ્રભુત્વ જાળવી રાખે છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં બંને ટીમો સાત મેચમાં આમને-સામને થઈ છે, જેમાં ભારતે પાંચ જીતી છે અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે જીતી છે.
સાઉથ આફ્રિકા નોકઆઉટમાં ફેલ
સાઉથ આફ્રિકા હજુ સુધી T20 વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ તબક્કામાં ભારતને હરાવી શક્યું નથી. બંને ટીમો 2014ની સેમિફાઇનલ અને 2024ની ઐતિહાસિક ફાઇનલમાં મળી હતી, જ્યાં બે વખતના ચેમ્પિયન ભારતે વિજય મેળવ્યો હતો.
હાલની ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ સૂર્યકુમાર યાદવ કરી રહ્યા છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાનું નેતૃત્વ એડન માર્કરામ કરી રહ્યા છે.
તાજેતરનું ફોર્મ: ભારતનો આત્મવિશ્વાસ ઊંચો
બંને ટીમોના તાજેતરના ફોર્મ પર નજર કરીએ તો, ભારતે તેની છેલ્લી પાંચ મેચ (W, W, W, W, W) જીતી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ તેની છેલ્લી પાંચ મેચમાં ચાર જીત અને એક હાર (L, W, W, W, W)નો સામનો કરવો પડ્યો છે.
ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં રમાયેલી પાંચ મેચની T20 સીરિઝમાં, ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 3-1 થી હરાવ્યું હતું, જેમાં એક મેચ વરસાદમાં ધોવાઈ ગઈ હતી.
સંભવિત ટીમ
ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ
સંજુ સેમસન, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ
દક્ષિણ આફ્રિકા: એઇડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), રેયાન રિકલ્ટન, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, માર્કો જેન્સેન, કાગિસો રબાડા, એનરિક નોર્ટજે, ક્વેના મફાકા, કેશવ મહારાજ
લુંગી એનગિડી, જ્યોર્જ લિન્ડે, જેસન કોર સ્મિથ.
