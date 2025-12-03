IND vs SA: બીજી વનડે મેચની વચ્ચે સ્ટાર ભારતીય ખેલાડીએ લીધો સંન્યાસ, IPL 2026 નો પણ નહીં બને હિસ્સો!
IND vs SA: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી વનડે સીરીઝની વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલરે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી સંન્યાસ લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. IPL 2026 પહેલા ફ્રેન્ચાઇઝીએ આ ખેલાડીને રિલીઝ કરી દીધો હતો. આવી સ્થિતિમાં, દરેક જણ અપેક્ષા રાખી રહ્યા હતા કે તે IPL 2026 ની મિની ઓક્શનમાં જોવા મળશે. જો કે, તે પહેલા જ તેણે આ મોટો નિર્ણય લીધો.
IND vs SA: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી બીજી વનડે મેચની વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલરે સંન્યાસ લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ ખેલાડી હવે IPL 2026 ના ઓક્શનમાં પણ જોવા નહીં મળે. ટીમ ઈન્ડિયા માટે વર્લ્ડ કપ 2015 માં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર આ ખેલાડીને દિલ્હી કેપિટલ્સે નવી સીઝન પહેલા રિલીઝ કર્યો હતો. આવામાં, સ્ટાર ફાસ્ટ બોલરે ઓક્શન પહેલા જ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી દીધી છે.
🚨 MOHIT SHARMA ANNOUNCED HIS RETIREMENT FROM ALL FORMS OF CRICKET 🚨 pic.twitter.com/0sjeTOCwwP
— Johns. (@CricCrazyJohns) December 3, 2025
