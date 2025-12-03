Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IND vs SA: બીજી વનડે મેચની વચ્ચે સ્ટાર ભારતીય ખેલાડીએ લીધો સંન્યાસ, IPL 2026 નો પણ નહીં બને હિસ્સો!

IND vs SA: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી વનડે સીરીઝની વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલરે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી સંન્યાસ લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. IPL 2026 પહેલા ફ્રેન્ચાઇઝીએ આ ખેલાડીને રિલીઝ કરી દીધો હતો. આવી સ્થિતિમાં, દરેક જણ અપેક્ષા રાખી રહ્યા હતા કે તે IPL 2026 ની મિની ઓક્શનમાં જોવા મળશે. જો કે, તે પહેલા જ તેણે આ મોટો નિર્ણય લીધો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 03, 2025, 07:52 PM IST

Trending Photos

IND vs SA: બીજી વનડે મેચની વચ્ચે સ્ટાર ભારતીય ખેલાડીએ લીધો સંન્યાસ, IPL 2026 નો પણ નહીં બને હિસ્સો!

IND vs SA: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી બીજી વનડે મેચની વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલરે સંન્યાસ લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ ખેલાડી હવે IPL 2026 ના ઓક્શનમાં પણ જોવા નહીં મળે. ટીમ ઈન્ડિયા માટે વર્લ્ડ કપ 2015 માં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર આ ખેલાડીને દિલ્હી કેપિટલ્સે નવી સીઝન પહેલા રિલીઝ કર્યો હતો. આવામાં, સ્ટાર ફાસ્ટ બોલરે ઓક્શન પહેલા જ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી દીધી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Ind vs SATeam IndiaMohit Sharmaipl 2026IPL 2026 auctiondelhi capitalsChennai Super Kingsભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકાટીમ ઈન્ડિયામોહિત શર્માઆઈપીએલ 2026આઈપીએલ 2026 હરાજીદિલ્હી કેપિટલ્સચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ

Trending news