IND vs SA : સૂર્યાએ કર્યો મોટો ખુલાસો, ટોસ જીતવા માટે અપનાવશે KL રાહુલની ખાસ ટ્રિક
IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચ આજે એટલે કે 9 ડિસેમ્બરે રમાશે. ત્યારે આ મેચમાં કેપ્ટન સૂર્યા કુમાર યાદવ ટોસ હારવાનો સિલસિલો તોડવા કેએલ રાહુલની ટ્રિક અપનાવશે.
IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી 9 ડિસેમ્બરથી કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમમાં શરૂ થવાની છે. બંને ટીમોએ તેમની તૈયારીઓ તેજ કરી દીધી છે, પરંતુ આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. સૂર્યા પણ કેએલ રાહુલની ખાસ ટ્રિકનો ઉપયોગ કરશે.
ટોસનું 'નસીબ' બદલવાનો પ્રયાસ
ટીમ ઈન્ડિયા તાજેતરમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં ટોસ હારી ગઈ છે. કેએલ રાહુલે ત્રીજી વનડેમાં મજાકમાં ડાબા હાથથી ટોસ ઉછાળીને આ ટ્રેન્ડ તોડ્યો અને ભારતનું નસીબ ચમક્યું. હવે સૂર્યા પણ આ યુક્તિ અપનાવવા જઈ રહ્યો છે. મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જ્યારે તેને વારંવાર ટોસ હારવા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેણે હસીને કહ્યું: "હું પણ મારા ડાબા હાથથી ટોસ કરીશ."
કેપ્ટન સૂર્યાનો ટોસ રેકોર્ડ કેવો છે ?
19 નવેમ્બર, 2023થી સૂર્યકુમાર યાદવે 34 મેચમાં કેપ્ટનશીપ કરી છે. જેમાંછી માત્ર 13 વખત જ ટોસ જીત્યો છે, જ્યારે 21 મેચોમાં ટોસ હાર્યો છે. ટોસ જીતવાની ટકાવારી 38.24% છે. સૂર્યા હવે કેએલ રાહુલની ટ્રિક સાથે ટોસ સફળતા રેટ વધારવાનો પ્રયાસ કરશે.
હાર્દિક પંડ્યા અને શુભમન ગિલની વાપસી
સૌથી મોટા સમાચાર ભારતના બે સૌથી મજબૂત ખેલાડીઓ હાર્દિક પંડ્યા અને શુભમન ગિલની વાપસી છે. હાર્દિક પંડ્યા એશિયા કપ ફાઇનલ પછી ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો, પરંતુ હવે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં શાનદાર વાપસી પછી ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. ગિલ પણ દક્ષિણ આફ્રિકા ટેસ્ટ દરમિયાન થયેલી ગરદનની ઇજામાંથી સ્વસ્થ થઈ ગયો છે.
સૂર્યાએ હાર્દિકની વાપસી વિશે કહ્યું: "તેનો અનુભવ અને સંતુલન ટીમમાં એક અલગ જ મજબૂતી આપે છે. નવા બોલ સાથે તેની બોલિંગ અમને ઘણા કોમ્બિનેશનમાં ફાયદો આપે છે."
