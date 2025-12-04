IND vs SA: જીતેલી મેચ હાથમાંથી સરકી ગઈ, ટીમ ઇન્ડિયા માટે સૌથી મોટો વિલન સાબિત થયો આ ખેલાડી
IND vs SA: રાયપુરમાં ટીમ ઇન્ડિયાના હાથમાંથી જીતેલી મેચ સરકી ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતીય ટીમને આશ્ચર્યચકિત કરીને બુધવારે બીજી વન-ડે મેચમાં 4 વિકેટે હાર આપી. આ સાથે જ મહેમાન ટીમે ત્રણ મેચની વન-ડે સિરીઝમાં 1-1 થી બરાબરી કરી લીધી છે. ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ 0-2 થી ગુમાવ્યા બાદ રાંચીમાં રમાયેલી પ્રથમ વન-ડે મેચ 17 રનથી જીતી હતી.
India vs South Africa: રાયપુરમાં ટીમ ઇન્ડિયાના હાથમાંથી જીતેલી મેચ સરકી ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતીય ટીમને આશ્ચર્યચકિત કરીને બુધવારે બીજી વન-ડે મેચમાં 4 વિકેટે હાર આપી. આ સાથે જ મહેમાન ટીમે ત્રણ મેચની વન-ડે સિરીઝમાં 1-1 થી બરાબરી કરી લીધી છે. હવે સિરીઝની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 6 ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે, ત્યારબાદ પાંચ ટી-20 મેચની સિરીઝનું આયોજન થશે.
જીતેલી મેચ હાથમાંથી સરકી ગઈ
વિરાટ કોહલી (102) અને ઋતુરાજ ગાયકવાડ (105)ની સદીના દમ પર ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રાયપુરમાં રમાયેલી બીજી વન-ડે મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 5 વિકેટે 358 રનનો સ્કોર બનાવ્યો અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે જીતવા માટે 359 રનનો લક્ષ્યાંક મૂક્યો. ટીમ ઇન્ડિયાને પોતાની જીતનો 100 ટકા વિશ્વાસ હતો, પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકાએ 49.2 ઓવરમાં 6 વિકેટે 362 રન બનાવીને લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજી વન-ડે મેચ 4 વિકેટથી જીતીને ત્રણ મેચની વન-ડે સિરીઝ 1-1 થી બરાબર કરી લીધી છે.
ટીમ ઇન્ડિયા માટે આ ખેલાડી બન્યો સૌથી મોટો વિલન
એક ખેલાડી ટીમ ઇન્ડિયાની હારનો સૌથી મોટો વિલન સાબિત થયો છે. આ ખેલાડીના નબળા પ્રદર્શનને કારણે ભારતે રાયપુરમાં જીતેલો મેચ ગુમાવી દીધો. ટીમ ઇન્ડિયાનો આ ફ્લોપ ખેલાડી બીજો કોઈ નહીં પણ ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા છે. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રાયપુરમાં રમાયેલી બીજી વન-ડે મેચમાં 2 વિકેટ જરૂર ઝડપી, પરંતુ તેના માટે તેણે પાણીની જેમ રન વહાવી દીધા. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી વન-ડે મેચમાં 8.2 ઓવરમાં 85 રન લુટાવ્યા. આ દરમિયાન પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાનો ઇકોનોમી રેટ 10.20 નો રહ્યો છે.
કરિયર પર લટકી તલવાર
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રાયપુરમાં રમાયેલી બીજી વન-ડે મેચમાં પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા ભારતીય બોલરોમાં સૌથી વધુ રન લુટાવનાર બોલર રહ્યા. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાના ખરાબ પ્રદર્શન બાદ હવે તેના વન-ડે કરિયર પર પણ તલવાર લટકી રહી છે. મોહમ્મદ શમી જેવા ઘાતક અને અનુભવી ફાસ્ટ બોલર ટીમ ઇન્ડિયામાં બહાર બેસીને તકની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો મોહમ્મદ શમી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની વન-ડે સિરીઝમાં રમી રહ્યા હોત, તો ટીમ ઇન્ડિયાનો બોલિંગ એટેક ઘણો મજબૂત હોત.
