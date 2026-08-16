/IND vs SL : શું ખરેખર કેએલ રાહુલની ભૂલ હતી... ગાલે ટેસ્ટમાં એવું શું બન્યું કે થયો હોબાળો ? એક્સપર્ટે કરી આકરી ટીકા

IND vs SL : ગાલે ટેસ્ટના પહેલા દિવસે ભારતીય ખેલાડીઓએ મજબૂત બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું. ભારત માટે યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેએલ રાહુલે ઇનિંગની શરૂઆત કરી અને ટીમને શાનદાર શરૂઆત અપાવી. જોકે, એક એવી ઘટના બની જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા. રન લેવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેએલ રાહુલ વચ્ચે ગડબડ થઈ, જેના કારણે યશસ્વીએ પોતાની વિકેટ ગુમાવી.
શું કેએલ રાહુલની ભૂલને કારણે યશસ્વી આઉટ થયો ?
32 રને બેટિંગ કરી રહેલો યશસ્વી લયમાં દેખાતો હતો. ઇનિંગની 11મી ઓવરમાં કેએલ રાહુલે સ્પિનર કેશરા નુવંતાની બોલને મિડ-ઓન તરફ ધકેલ્યો અને સિંગલ લેવા દોડ્યો. આ દરમિયાન નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર ઉભેલા યશસ્વી બોલર સાથે અથડાયો અને પડી ગયો, તે ઉભો થઈને દોડવા જાય, ત્યાં સુધી ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું, તે સમયસર ક્રીઝ પર પાછો ફરી શક્યો નહીં અને રન આઉટ થયો. તો બીજી તરફ રાહુલ નોન સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર પહોંચી ગયો હતો. યશસ્વી ડગઆઉટ તરફ પાછો ફરી રહ્યો હતો ત્યારે તેના ચહેરા પર નિરાશા સ્પષ્ટ દેખાતી હતી, જ્યારે રાહુલ બીજા છેડે સ્તબ્ધ દેખાતો હતો.
ચેતેશ્વર પૂજારાએ શું કહ્યું ?
ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન ચેતેશ્વર પૂજારા અને આકાશ ચોપરાએ આ સમગ્ર ઘટના માટે કેએલ રાહુલના નિર્ણયને જવાબદાર ગણાવ્યો. પૂજારાના મતે, એકવાર રાહુલે જોયું કે યશસ્વી મેદાન પર પડી ગયો છે, તો તેણે તરત જ પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવું જોઈતું હતું. ટેસ્ટ મેચમાં રન છોડી દેવાનું સમજદારીભર્યું છે, કારણ કે પોતાની વિકેટ બચાવવી એ સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા છે. પરિણામે, પરિસ્થિતિ યશસ્વી માટે અત્યંત કમનસીબ સાબિત થઈ.
આકાશ ચોપરાએ શું કહ્યું ?
તેની યુટ્યુબ ચેનલ પર વાત કરતા આકાશ ચોપરાએ આ ઘટનાને કોમ્યુનિકેશન ગેપ ગણાવ્યો. તેનું માનવું હતું કે રાહુલનું સંપૂર્ણ ધ્યાન બોલ પર હતું, જેના કારણે તે તેના સાથીદારની સ્થિતિ જોઈ શક્યો નહી. બોલર સાથે અથડાયા પછી પડી જવાથી યશસ્વીની બીજા છેડા સુધી પહોંચવાની કોઈ શક્યતા નહોતી. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં કોઈપણ બેટ્સમેન માટે આવી રીતે રન આઉટ થવું એ દુઃસ્વપ્ન જેવું છે.