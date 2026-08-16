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IND vs SL : શું ખરેખર કેએલ રાહુલની ભૂલ હતી... ગાલે ટેસ્ટમાં એવું શું બન્યું કે થયો હોબાળો ? એક્સપર્ટે કરી આકરી ટીકા

IND vs SL : કેએલ રાહુલ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં સતત રન બનાવી રહ્યો છે. ગાલે ટેસ્ટના પહેલા દિવસે પણ તેણે શાનદાર બેટિંગ કરી અને ટીમને શાનદાર શરૂઆત અપાવી. જો કે, આ મેચ દરમિયાન એક એવી ઘટના બની જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 16, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:48 PM IST
IND vs SL : શું ખરેખર કેએલ રાહુલની ભૂલ હતી... ગાલે ટેસ્ટમાં એવું શું બન્યું કે થયો હોબાળો ? એક્સપર્ટે કરી આકરી ટીકા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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